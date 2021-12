El asesinato de la mujer y su hija en Liaño de Villaescusa se produjo con arma blanca

18-12-2021 Concentración en Santander en repulsa del asesinato machista de una mujer y su hija en Villaescusa. POLITICA JUAN MANUEL SERRANO ARCE/EUROPA PRESS



El detenido, expareja y padre de la niña de once meses, niega el crimen y pasará a disposición judicial en las próximas horas



El Ayuntamiento de Villaescusa convoca una concentración mañana, domingo, a las 12.00 horas



SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)



El asesinato de la mujer de 40 años y su hija de once meses en Liaño de Villaescusa, presuntamente a manos de su expareja y padre de la niña, quien se ha declarado inocente tras ser detenido, se produjo con arma blanca.



Así lo ha confirmado este sábado el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández, en declaraciones a medios durante la concentración convocada por la Comisión 8 de Marzo frente a la Delegación del Gobierno, a la que han acudido unas 400 personas para condenar el asesinato.



El regidor ha señalado que la investigación de la Guardia Civil continúa bajo secreto de sumario. "Parece ser que se declara inocente y esta mañana me han confirmado que hay arma blanca, que ha sido por arma blanca", ha dicho.



Asimismo, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha indicado que el detenido, de 43 años, sobre el que constaba una orden de alejamiento de su expareja dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander y quien fue condenado con anterioridad por violencia de género contra otra mujer, pasará a disposición judicial en las próximas horas.



También ha apuntado que la Guardia Civil, a nivel de Dirección, ha abierto información reservada para saber si los protocolos que se siguieron durante la actuación han sido los "adecuados".



Según el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, cuando se confirme que se trata de un crimen de violencia de género, el Ejecutivo autonómico solicitará personarse como acusación popular a las familias de las víctimas, quienes ya están recibiendo labores de acompañamiento psicológico a través de la Dirección General de Igualdad y Mujer.



Los hechos ocurrieron en una vivienda de Liaño de Villaescusa, donde efectivos de la Guardia Civil localizaron ayer, viernes, los cuerpos sin vida de la mujer y su hija después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambas.



El Ayuntamiento de Villaescusa, cuyos vecinos están "consternados" por este suceso, ha convocado una protesta mañana, domingo, a las 12.00 horas frente al Consistorio, en repulsa por este asesinato.



CONDENADO CON ANTERIORIDAD POR VIOLENCIA DE GÉNERO



El detenido había sido condenado con anterioridad por violencia de género, por amenazas e injurias sobre una mujer que no fue la encontrada ayer sin vida, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).



Además, el pasado 6 de noviembre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Santander dictó una orden de protección consistente, entre otras medidas, en la prohibición de comunicar y acercarse a la mujer ayer encontrada.



Al detenido se le juzgó el pasado 25 de noviembre en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander --especializado en violencia de género-- por amenazas y maltrato, y se encontraba pendiente de sentencia. No obstante, la medida cautelar de alejamiento ayer estaba en vigor.



El Juzgado de Instrucción nº3 de Santander, en funciones de guardia, ha declarado el secreto de las actuaciones.



400 PERSONAS GRITAN EN SANTANDER 'NI UNA MENOS'



A la manifestación convocada este sábado frente a la Delegación han acudido unas 400 personas, entre las que se encontraban políticos y autoridades, con pancartas y carteles que decían 'Contra el terrorismo machista, lucha feminista', 'Contra la violencia de género. Basta ya', 'Cuidado, el machismo mata' y 'Aquí estamos, sin rendirnos ni callarnos'.



La portavoz de la Comisión 8 de Marzo, Ana Bolado, ha leído un manifiesto, en el que ha denunciado que "peligran las leyes para proteger a las mujeres" y ha solicitado "educación y formación en igualdad", y a continuación se ha guardado un minuto de silencio.



Finalmente, los asistentes han gritado 'Ni una menos, vivas nos queremos', 'Basta ya de justicia patriarcal', 'Si tocan a una nos tocan a todas' y 'No estamos todas, faltan las asesinadas'.



Entre ellos se encontraba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha instado a ser "muy rigurosos" con el seguimiento de las personas que tienen orden de alejamiento.



"Pedir que se extreme muchísimo el control de esta gente, en el momento que haya una denuncia por malos tratos que se extremen las precauciones para evitar que ocurran estas desgracias tan terribles", ha trasladado.



Revilla ha valorado que se trata de "una desgracia que nos ha aplanado a todos" que "no tiene explicación". "No sé si se podía haber evitado, pero ahora estamos aquí para expresar el dolor", ha dicho.



Además, ha reconocido conocer a la mujer asesinada, quien le ha atendido "muchas veces" en el restaurante La Caracola de Somo, a la que ha calificado como una persona "amable" y "trabajadora" que estaba "sacando adelante" a su niña y a sus otros dos hijos de una relación anterior.



CANTABRIA TIENE 896 CASOS ACTIVOS EN EL SISTEMA VIOGÉN



En Cantabria hay en este momento 896 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).



Quiñones ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que llame al 016 ante cualquier sospecha o duda de que alguna mujer pueda ser víctima de violencia de género.



De confirmarse esta nueva víctima como violencia machista, serían un total de 41 mujeres en España las asesinadas en manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año y el sexto menor.