Echenique apoya la transversalidad de Diaz porque aspiran a más que el electorado clásico de la izquierda

14-12-2021 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a su llegada a una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 14 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Avisa de que no concibe que el PSOE pueda pedir que se incumpla el pacto para derogar la reforma laboral



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que le gusta la "transversalidad" que representa la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y ha defendido que el espacio confederal siempre ha aspirado a "ir más allá de la base electoral clásica de la izquierda".



También ha desgranado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va a lograr un buen acuerdo para derogar la reforma laboral del PP y no concibe que el PSOE pueda pedir, en el Gobierno o en el Congreso, que se incumpla lo pactado en el seno de la coalición si no se suma la patronal.



En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, el portavoz parlamentario ha destacado que la opción de una candidatura encabezada por Yolanda Díaz genera "mucha ilusión" y coincide con ella en ensanchar el espectro de votantes actual de Unidas Podemos.



Y es que Echenique ha reivindicado que esa vocación de transversalidad está en el "ADN de Podemos", dado que son "gentes de izquierda" pero saben que hay diversos elementos transversales para aumentar su respaldo electoral, como por ejemplo la defensa de la sanidad pública.



MEJOR RELACIÓN CON EL PSOE DE LO QUE ESPERABA



En cuanto a cómo valora relación con el PSOE tras casi dos años de coalición, el dirigente de la formación morada ha dicho que la convivencia con su socio en el Ejecutivo es "mejor de lo que pensaba" cuando se formalizó el acuerdo, dado que en 2019 había "mucha tensión" tras varias repeticiones de elecciones e intentos frustrados de pacto.



De esta forma, ha defendido que el Ejecutivo está funcionando y ha afrontado la pandemia con políticas "valientes", muy distintas a las de la crisis económica de 2008. Y es que ha detallado que pese a las "diferencias programáticas y políticas", siempre tratan de pactar, dialogar y llegar a acuerdos, actitud que ha permitido sacar leyes muy importantes.



CUMPLIR EL PACTO FIRMADO CON SÁNCHEZ EN LA REFORMA LABORAL



Cuestionado sobre si merecería la pena sacrificar medidas en la nueva reforma laboral para intentar sumar a la CEOE, el portavoz del grupo confederal ha dicho que existe un acuerdo que firmaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces líder de su espacio Pablo Iglesias, en el que se fija "negro sobre blanco" que el marco heredado del PP debe derogarse y con una serie de detalles para hacerlo.



Por tanto, ha dejado claro que en política "hay que cumplir los acuerdos" y que España ya no se está en aquella "época bipartidista" donde se podía decir una cosa en campaña electoral y luego hacer otra.



Es más, Echenique ha dicho que la patronal es un agente importante pero "no se presenta a las elecciones", dejando claro que las leyes son competencias del poder ejecutivo y legislativo. "No concibo que el PSOE pida que incumplamos un acuerdo firmado por Pedro Sánchez. Se llevará a cabo la derogación en los términos firmados", ha agregado.



CRITICA LA "RIDÍCULA" PERFORMANCE DE VOX CON EL HIMNO DE LA POLICÍA



También ha arremetido contra la "ridícula" y "lamentable" performance "adolescente" de Vox al colocar un altavoz para hacer sonar el himno de la Policía y la Guardia Civil, con intención de "sabotear" el acto que organizó Unidas Podemos el jueves en el Congreso para criticar la condena a seis jóvenes de Zaragoza por atentado a la autoridad, tras participar en una manifestación en rechazo a un mitin de la formación de Santiago Abascal.



En este sentido, ha apuntado que se trata de un "incidente sin precedentes" y que evidencia que la "extrema derecha no respeta absolutamente nada".



Finalmente y sobre la dimisión de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades, Echenique ha agradecido su trabajo y ha destacado el apoyo al nuevo titular de este departamento, Joan Subirats.