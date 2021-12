De Spider-Man a West Side Story pasando por "Sing 2", cine para Navidad

MJ (Zendaya) y Spider-Man. EFE/Sony Pictures

Madrid, 18 dic (EFE).- El estreno de "Spider-Man: No Way Home" esta semana es el primero y más esperado de los títulos que llegará a las salas para Navidad, un buen momento para recuperar el hábito de ir al cine con una oferta de lo más variada: el nuevo "West Side Story", la animación de "Sing 2" o lo nuevo de Paul Thomas Anderson.

"SPIDER-MAN: NO WAY HOME", PURO ESPECTÁCULO

Con muchas sorpresas que deleitarán a los fans, la última entrega del superhéroe arácnido retoma lo acontecido en "Spider-Man: Far from Home" apenas una semana después y con un Spider-Man (Tom Holland) convertido en villano a ojos del público. Muchos personajes de otras películas de Marvel, con un especial protagonismo del carismático Dr Strange (Benedict Cumberbatch) y una historia muy dirigida a adolescentes con el multiverso con el telón de fondo.

"THE MATRIX RESURRECTIONS", EL ESPERADO REGRESO DE NEO

Es la cuarta entrega de "The Matrix", con un Neo (Keanu Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad. Una película que insiste en temas como la búsqueda de la verdad y retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla. Han pasado 22 años desde la primera entrega de la serie, aunque no parece que por Reeves hayan pasado los años.

"WEST SIDE STORY", SPIELBERG RECUPERA UN CLÁSICO

La mejor manera de celebrar los 50 años de uno de los clásicos del cine mundial, "West Side Story" es volver a ver la historia pero pasada por los ojos de Steven Spielberg, que ha cumplido con este "remake" un sueño largamente acariciado. Su decisión más importante ha sido contar con un reparto completamente latino y no subtitular las partes del diálogo que se desarrollan en español. De momento, cuatro nominaciones a los Globos de Oro la avalan.

"SING 2", UN REGRESO A LO GRANDE

Tras la fantástica primera parte, llega una nueva entrega de estos divertidos y tiernos artistas, que componen una gran banda de amantes de la música. Aunque parecía difícil, "Sing 2" supera a "Sing" en espectacularidad, técnica y temas musicales con la incorporación en la banda sonora de Bono o Halsey.

"BEING THE RICARDOS", UNA PAREJA DE ALTURA

Nicole Kidman y Javier Bardem se meten en la piel de dos personajes míticos de la historia de la televisión estadounidense, Lucille Ball y Desi Arnaz, en "Being the Ricardos", una apuesta de Amazon Pime Video con guion y dirección del gran Aaron Sorkin, que se centra en una semana de crisis tanto personal como profesional de la pareja. Los dos protagonistas han sido nominados a los Globos de Oro.

"THE TENDER BAR", LO NUEVO DE GEORGE CLOONEY

También en Amazon Prime Video, la nueva película de George Clooney como director cinco años después de "Suburbicon". En esta ocasión lleva al cine las memorias del escritor J.R.Moehringer, con Ben Affleck, Tye Sheridan y Lily Rabe en una película que ha recibido críticas mixtas.

"THE KING'S MAN", DIVERSIÓN ASEGURADA

Precuela de las dos divertidas entregas de "The kingsman", parodias del cine de espías con unos brillantes Colin Firth y Taron Egerton a la cabeza del reparto. Ahora el realizador británico Matthew Vaughn se traslada a principios del siglo XX para contar los orígenes de esa surrealista organización espía y cuenta con un gran reparto: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode o Djimon Hounson.

"LICORICE PIZZA"

Paul Thomas Anderson es un director venerado por una gran parte de la crítica y que ha dirigido películas soberbias, como "Magnolia", "There will be Blood" o "Phantom Thread". Ahora cambia bastante su registro aunque sin olvidar su estilo preciosista en "Licorice Pizza", ambientada en la California de los años 70 y con la historia de amor de dos jóvenes como hilo conductor de un fresco muy nostálgico.

"THE TRAGEDY OF MACBETH"

Joel Coen se ha metido en su primer proyecto en solitario, sin su hermano Ethan, y lo ha hecho nada menos que con uno de los grandes textos de la literatura mundial, el Macbeth de William Shakespeare. Eso sí, se ha apoyado en intérpretes del nivel de Denzel Washington o Frances McDormand (su mujer) como Lady Macbeth. Una cinta que se ha podido ver en salas de cine de algunos países y que en España se verá directamente en Apple TV.

Y para después de las Navidades, hay que prepararse para otros grandes estrenos, como "Nightmare Alley", de Guillermo del Toro, el nuevo "Hotel Transylvania" o el "Morbius" del universo de Spider-Man, con Jared Leto como el antihéroe de Marvel.

Por Alicia García de Francisco