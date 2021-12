Coronavirus.- Un comité del Congreso responsabiliza a Trump de socavar la respuesta al coronavirus con fines políticos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Un subcomité de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha concluido que responsables de la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump hicieron "esfuerzos deliberados para socavar la respuesta nacional al coronavirus con fines políticos" tras recoger los testimonios de altos cargos del operativo contra la pandemia.



Entre ellos se encuentra el subdirector de enfermedades infecciosas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, Jay Butler, quien expresó su preocupación ante las orientaciones de la Casa Blanca sobre prácticas en las comunidades religiosas que podrían facilitar la propagación del coronavirus, según las conclusiones del comité, liderado por congresistas del Partido Demócrata.



También ha criticado la respuesta de la Casa Blanca la por entonces coordinadora general sobre el coronavirus de la administración, la doctora Deborah Birx, quien denunció que habría sido marginada a participar en grupos sin impacto alguno en la política general norteamericana contra la pandemia, cuando no completamente disociados de las mejores prácticas contra la propagación del virus, informa CNN.



"No puedo ser parte de esto con un personas que creen en la inmunidad colectiva", escribió Birx en un correo electrónico publicado por el comité sobre este protocolo en el que se intentaba argumentar que la propagación indiscriminada del coronavirus generaría tarde o temprano una defensa natural contra la enfermedad. Este protocolo fue finalmente demostrado como ineficaz.



El informe, de 46 páginas, acusa a Trump y a sus subordinados de haber silenciado regularmente a los expertos en salud pública para satisfacer sus propios caprichos o una ventaja política percibida.



"Los funcionarios de la Administración Trump se involucraron en un patrón asombroso de interferencia política en la respuesta a la pandemia y no prestaron atención a las advertencias tempranas sobre la crisis que se avecinaba", según el documento.



Los miembros del panel dijeron que la Casa Blanca de Trump no implementó las medidas preventivas de salud pública necesarias para limitar la propagación del COVID-19 y arruinó el esfuerzo nacional para el sumunistro equipos médicos.



Los designados políticos de Trump también buscaron que los funcionarios dieran un trato favorable a cualquier estrategia de COVID-19 que el presidente estuviera impulsando, especialmente la administración de hidroxicloroquina, cuya eficacia nunca fue demostrada, para combatir la enfermedad.