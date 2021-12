Con toque moderno y feminista, la zarzuela invita a divertirse en Montevideo

Fotografía general del Teatro Solís, en una imagen del pasado mes de agosto. EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 18 dic (EFE).- Con un toque moderno y un ojo en el carácter "bastante feminista" de sus protagonistas, la zarzuela "La del manojo de rosas" llega al Teatro Solís de Montevideo para invitar a "reír", "divertirse" y olvidarse de la covid-19 por un rato.

Así lo destaca en una entrevista con Efe la directora escénica de esta versión, la española Bárbara Lluch, quien no esconde su alegría por poder estrenar la pieza un año después de que la pandemia obligara al coliseo uruguayo a cancelarla con poca anticipación.

"Volvíamos con muchas ganas y me he encontrado el proyecto mejor de lo que esperaba. Todos los cantantes y todos los actores se acuerdan de todo, entonces pudimos empezar a sumar muy rápido", apunta, al tiempo que se muestra ansiosa por que llegue el estreno del 22 de diciembre.

MODERNA Y BASTANTE FEMINISTA

Como adelanto de lo que se verá en la puesta en escena de la obra escrita en 1934 por Pablo Sorozábal, que contará con la Banda Sinfónica de Montevideo a cargo del maestro Martín Jorge, Lluch dice que buscará que sea "divertida" y "moderna".

"Visualmente es diferente, es moderna pero no moderna gratuitamente. Es bastante esquemática, simple pero muy potente", resume sobre la escenografía del argentino Nicolás Boni, al tiempo que destaca como "el lujo" mayor contar con los actores de la Comedia Nacional uruguaya hasta en los roles menores de la obra.

"Todos los papeles de actores pequeños se han convertido en grandísimos papeles porque están interpretados por grandísimos actores. Entonces, de pronto se ha juntado lo mejor del teatro con lo mejor del canto", subraya.

Por otro lado, la directora señala que el carácter "bastante feminista" que tendrá esta puesta de la zarzuela, creada por el autor vasco durante la Segunda República Española (1931-1936), se debe a su contexto original.

"Está escrita y compuesta justo durante una época de la historia muy dulce, donde el rol de la mujer (era más flexible). Se había votado a favor de que pudiesen votar", resalta, y añade que lamentablemente tras la Guerra Civil española (1936-1939) la dictadura de Francisco Franco tiraría por la borda esas conquistas.

Para Lluch, el aspecto que demuestra más el empoderamiento femenino del momento es que las protagonistas femeninas Clarita y Ascensión sean dos mujeres "fuertes" y "de armas tomar" que no dejan que decidan por ellas.

"De una manera muy diferente, porque tienen personalidades muy distintas, defienden el orgullo de la clase obrera frente a algún hombre que intenta venir y llevárselas por la calle simplemente por tener dinero", acota.

UN REENCUENTRO NECESARIO

Tras dirigir en Valencia (este de España) la ópera de Manuel García "Un avvertimento ai gelosi", la directora escénica llegó a Montevideo para cerrar la programación del Solís uruguayo en 2021 con una obra de un género que, dice, fue visto por mucho tiempo como un "género menor".

Sin embargo, se trata de un género que, cree, "gusta mucho" tanto en España como en Latinoamérica y en parte porque, a diferencia de las óperas y los ballets, que suelen ser de "dioses, reyes o princesas", la zarzuela pone en el centro a la gente común.

"Tiene una conexión más fuerte con el público porque trata de cosas populares (...), nuestras historias, nuestros problemas: el amor, los celos, una caída económica que hace que unos suban y otros bajen, o sea, la vida misma", estima.

A ese toque se suma, además, según Lluch, que el público actual quiere hoy más que nunca, y tanto como los propios directores, músicos o actores, reencontrarse con los teatros para disfrutar de los espectáculos que la cruda vorágine de la covid-19 privó desde 2020.

"En los momentos que estamos viviendo ahora con el covid volviendo otra vez (...) creo que el público se merece un par de horas de risas, de descanso, de poder pensar en otra cosa, vivir una experiencia con más gente", recalca.

Mientras toca madera por acercarse a su mayor desafío de dirección hasta el momento, hacer una coproducción de "La sonámbula" de Vicenzo Bellini en el Teatro Real de Madrid, la española invita así a divertirse con "La del manojo de rosas", que estará en cartel hasta el 29 de diciembre en el histórico teatro montevideano.

Alejandro Prieto