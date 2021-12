Chile.- Kast agita las "narcodictaduras" de Venezuela o Cuba contra Boric ante la segunda vuelta de las presidenciales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de ultraderecha a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, ha situado a su rival, Gabriel Boric, cerca de "narcodictaduras" como Venezuela, Nicaragua o Cuba.



"La izquierda sólo promueve pobreza, esa pobreza que ha arrastrado a Venezuela, Nicaragua y Cuba, a cosas increíbles, donde las personas huyen de ahí, porque esa narcodictadura sólo trae pobreza y miseria", ha afirmado Kast durante el cierre de campaña.



Además, Kast ha denunciado que desde la izquierda y el Partido Comunista de Chile han construido "noticias falsas" sobre él. "Los verdaderos mentirosos, los verdaderos constructores de las noticias falsas son ellos. La izquierda es experta en eso. Hoy algunos de izquierda están callados, están silenciados ¿Dónde están?, ahí están engañando a los chilenos", ha argumentado.



En su intervención, muy centrada en su rival, ha apuntado que Boric "no es una mala persona", sino que las que son "malas" son sus ideas y le ha acusado de engañar a los chilenos y de ser una "falsedad".



"Gabriel Boric no es una mala persona, no lo es, pero tiene malas ideas y tiene mala compañía y ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile. Es el mismo que no quería sancionar a los que agredían a Bomberos. Es el mismo que se juntó con un asesino terrorista que asesinó a Jaime Guzmán", ha acusado. Guzmán era un asesor del dictador Augusto Pinochet que fue asesinado en un atentado en 1991.



"Es el mismo que ha avalado la violencia después del 18 de octubre. Y aquí no hay noticia falsa, señor Boric. Usted es la falsedad. Usted ha querido cambiar su imagen desde cómo se viste hasta lo que opina. No vamos a permitir que engañe a los chilenos de buena voluntad", ha remachado.



Este domingo Kast y Boric se disputan la Presidencia de Chile en una segunda vuelta que enfrenta a dos modelos de país totalmente contrapuestos. Mientras Kast reivindica la herencia económica de la dictadura de Pinochet y promete seguridad, Boric se ofrece como receptor de las demandas de justicia del estallido social que propició la convocatoria de unas elecciones constituyentes.