Chile, en un punto de inflexión, elige nuevo presidente

SHOTLIST SANTIAGO, CHILE16 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general coreando partidarios "Kast President"2. Plano panorámico El candidato presidenciaL José Antonio Kast saluda a sus seguidores en el escenario3. Paneo de izquierda a derecha El candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast saluda a sus seguidores en el escenario4. Plano medio El candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast saluda a sus seguidores METROPOLITANA, CHILE16 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 5. Paneo de izquierda a derecha El candidato presidencial Gabriel Boric llega al escenario6. Plano general El candidato presidencial Gabriel Boric llega al escenario7. Plano general Gabriel Boric hablando con sus seguidores SANTIAGO, CHILE18 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 8. Plano general Bandera chilena en una pasarela frente al palacio de La Moneda SANTIAGO, CHILE21 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 9. Plano general Los oficiales de las mesas electorales cuentan los votos después del cierre de las urnas en el Estadio Monumental10. Plano general Los oficiales de las mesas electorales cuentan los votos después del cierre de las urnas en el Estadio Monumental METROPOLITANA, CHILE16 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 11. Plano general Los seguidores de Gabriel Boric ondeando banderas y coreando consignas 12. SOUNDBITE 1 - Gabriel Boric, candid (hombre, español, 21 seg.): "Acá estamos en paz, nuestro camino es la paz, para reencontrarnos con Chile necesitamos de justicia social y no de violencia, y no hay fórmula más clara para la inestabilidad que dejar todo como está, que es lo que en definitiva propone José Antonio Kast." SANTIAGO, CHILE16 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 13. SOUNDBITE 2 - Gabriel Boric, candidato presidencial chileno (hombre, español, 18 seg.): "El comunismo es el mismo en todo Chile y en todo el mundo. Son los mismos y no nos van a engañar. Con esos discursos de paz y amor no nos van a engañar porque los conocemos y nosotros les vamos a enfrentar, les vamos a dar frente, de cara, y con la razón, nunca con la violencia." SANTIAGO, CHILE17 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 14. Imágenes aéreas Barrio de clase media alta en Santiago15. Imágenes aéreas barrio de Santiago 16. Imágenes aéreas Barrio de clase trabajadora en Santiago17. Imágenes aéreas Barrio de clase trabajadora en Santiago18. Travelling gente caminando por la calle19. Travelling gente caminando por la calle20. Plano general La gente camina por la Plaza Italia21. Plano general gente caminando fuera de la zona comercial. SANTIAGO, CHILE17 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 22. SOUNDBITE 3 - Alejandro Oyarzun, residente de Santiago (hombre, español, 17 seg.): "Chile está despertando de dos años de oscurantismo y lo que tú ves aca manifestado en la principal plaza de la ciudad de Santiago de Chile me recuerda la división que tuvo Alemania durante la Guerra Fría y lo que tú estás viendo ahí es un emblema y representa tal cual lo que representó el muro de Berlin." 23. Plano de apoyo: Plano general Plaza Italia half painted white / 24. Plano de apoyo: Plano general Plaza Italia half painted white / 25. Plano de apoyo: Plano medio El hombre toma fotografías desde el lado pintado de la plaza. 26. Imágenes aéreas Plaza Italia, conocida popularmente como Plaza Dignidad, pintada por partidarios del candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast27. Imágenes aéreas Plaza Italia, conocida popularmente como Plaza Dignidad, pintada por partidarios del candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast