Bono y Posada piden más moderación en el Congreso: "El ruido no hace bien"

Enmarcan en la normalidad la bronca en la Cámara pero creen que la soluciones nunca llegan de la mano de los extremos



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los expresidentes del Congreso José Bono (PSOE) y Jesús Posada (PP) han coincidido este sábado en asegurar que la crispación y la bronca siempre han estado presentes en la Cámara Baja pero han aconsejado un esfuerzo de moderación porque, según ha resumido el socialista, "el bien no hace ruido y el ruido no hace bien".



Así lo han puesto de manifiesto en sendas entrevistas con el programa Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press, a propósito de la tensión que se vive en el Congreso prácticamente desde el inicio de la legislatura y que tuvo su reflejo en el Pleno de esta semana.



El presidente del Congreso durante la novena legislatura (2008-2011), el socialista José Bono, ha admitido que el Parlamento "nunca" ha tenido una época de "suavidad aterciopelada" pero ha enmarcado en la normalidad que los diputados manifiesten sus emociones e ideas con una fuerza "en la que casi siempre lo que se destaca es lo mas llamativo".



ALERTA DEL RIESGO DEL "BIBLOQUISMO"



Pero Bono sostiene que la vida del Parlamento "se parece a la vida de los españoles". De hecho, cree que los diputados son "muy parecidos" a los españoles con la diferencia de que a los políticos se les destaca "lo mas negativo". "Nada malo de la política queda oculto", ha comentado.



Ahora bien, cree que se ha pasado de un bipartidismo como al que a él le tocó vivir en su etapa como presidente a un "bibloqueímo" que considera "peligroso" porque, a su juicio, "la soluciones nunca pasan por los extremos".



Bono ha explicado que la presencia de la "extrema derecha" de un partido con aspectos "tan radicales" como Podemos ha provocado que ahora lo ideológico haya incrementado "el diapasón del ruido". Por eso, defiende que sería "bueno" un "esfuerzo de moderación". "El bien no hace ruido y el ruido no hace bien", ha resumido.



Y es que, en su opinión, a quien más perjudica este ambiente no es al Gobierno o la oposición sino al sistema. "Querer mostrar que la mitad de los españoles es fascista o comunista es un error porque la gente en España no es así ya que apenas quedan comunistas y hay muy pocos fascistas --ha dicho--. Y querer ganar votos es un ansia que nos lleva a actuar de manera ridícula".



De su lado, el que fuera presidenta de la Cámara Baja en la X legislatura (2011-2016), Jesús Posada, también ha señalado que "siempre" ha habido "bronca" en el Parlamento recordando que en su mandato él, por ejemplo, tuvo que hacer frente al conocido 'Rodea al Congreso'.



CON MAYORÍAS ABSOLUTAS ES MÁS FÁCIL



Pero sí ha apuntado que la diferencia de su etapa con la actual es que antes los incidentes eran "aislados" porque en general había "buena convivencia". Aunque ha insistido en que había también "muchos problemas, ha concedido que presidir el Congreso con una mayoría absoluta es "más fácil".



Posada ha indicado que la raíz de la crispación que se vive en el Congreso radica principalmente en que el Gobierno necesita el apoyo de partidos independentistas como ERC o Bildu, lo que siempre es "un punto de tensión", y que ahora ha aterrizado un partido que hace propuestas diferentes que "rompen" con el acuerdo de la Cámara, en alusión a Vox.



Así las cosas, ha llamado a todos los partidos a hacer esfuerzos por "rebajar" la crispación porque "el enfrentamiento no conduce a nada y perjudica a todos". "Soy partidario de que se hagan todos los esfuerzos por buscar la concordia y posiciones comunes, que las hay, para mejorar la situación", ha concluido.