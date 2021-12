AMP2.- Pakistán.- Al menos 16 muertos y una docena de heridos por una explosión de gas en Karachi

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos 16 personas han muerto y una docena han resultado heridas como consecuencia de una explosión de gas que ha destruido prácticamente por completo un edificio en la ciudad paquistaní de Karachi, la más grande del país.



El responsable policial Zafar Alí Shah que la explosión tuvo lugar en un desagüe ubicado debajo de un banco privado, al que se le había entregado un aviso para desalojar las instalaciones para que se pudiera limpiar el lugar, que había recibido avisos de acumulación de gases.



El edificio, que alojaba a un banco, así como una gasolinera cercana, resultaron dañados por la explosión. Además, durante el operativo de rescate y búsqueda, se produjo una segunda explosión cuando unos cables eléctricos, que estaban siendo retirados, encendieron una línea de gas.



El número provisional de víctimas ha sido confirmado por el director del Centro de Trauma del Hospital Shahid Mohtarma Benazir Bhutto, Sabir Memon, a la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



De los heridos, una decena recibieron tratamiento 'in situ', mientras que otros seis siguen bajo observación.



La compañía energética local Sui Southern Gas Company (SSGC), en un comunicado, ha confirmado que "no había ningún gasoducto" en la zona al margen del que estalló durante las operaciones -- que se encontraba en un alcantarillado -- , y ha señalado que los desagües suelen ser muchas veces lugares donde se acumulan gases filtrados de edificios.



El primer ministro del país, Imran Jan, ya ha declarado sus condolencias en su cuenta de Twitter, mientras que el ministro de Información del estado de Sindh, Said Ghani, ha prometido la investigación completa de un incidente, a su juicio, incomprensible.



"No puedo entender cómo puede alguien construir un edificio en un desagüe", zona en principio prohibida en el ámbito inmobiliario, "y alquilarlo después", según el ministro.