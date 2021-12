Alerta en Florida por el repunte de contagios diarios por coronavirus

Personas caminan cerca de un punto de vacunación en Miami, Florida, en una fotografía de archivo. EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

Miami, 17 dic (EFE).- Tras semanas con un promedio inferior a 2.000 casos diarios de covid-19 en Florida ((EE.UU.), las alarmas han saltado al registrarse para el período del 10 al 16 de diciembre 29.568 nuevos contagios en el estado, una cifra muy superior a la pasada semana (13.530 casos), y con la variante ómicron detectada ya en 39 estados de EE.UU.

Las cifras de nuevos casos se habían mantenido con cierta estabilidad este otoño y muy por debajo de los más de 21.000 diarios que se reportaron este verano, que alcanzó su punto máximo en agosto con más de 150.000 contagios semanales y una tasa de positividad superior al 20 %.

LOS CONTAGIOS NO DAN TREGUA

Pero la escalada de contagios, con las celebraciones navideñas ya a la vuelta, ha sido constante durante toda esta semana, con 3.036 casos el lunes, 4.137 el martes y 6.846 el miércoles, totales no vistos desde octubre pasado, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Y el jueves se contabilizaron 8.785 nuevos casos, el más alto incremento diario desde el pasado 21 de septiembre.

La tasa de positividad en Florida para la semana del 10 al 16 de diciembre salta al 5,4 % (2,6 % la anterior), y se contabilizan 39 muertes, para un acumulado de 62.220 fallecimientos a causa de la covid-19 desde su comienzo en marzo de 2020, según el informe semanal que divulga todos los viernes el Departamento de Salud del estado.

De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Salud de Florida, el estado contabiliza un total de 3.739.348 casos confirmados por coronavirus y el número de vacunados se sitúa en el 70 % de la población.

Sin alcanzar todavía los niveles peligrosos del verano pasado, la presión hospitalaria sube lentamente de nuevo en Florida con 1.556 hospitalizados por la pandemia la semana pasada, frente a 1.389 de la anterior, y 278 pacientes en unidades de cuidados intensivos (245 la semana anterior), según datos divulgados el jueves por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Pese al significativo aumento de nuevos casos de esta semana, el gobernador estatal, Ron DeSantis, dijo hoy que no tomará ninguna medida de cierre, al tiempo que anunció que pronto estará disponible un nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales de AstraZeneca para personas con problemas graves de salud o que sufren reacciones adversas a la vacuna.

LA VARIANTE ÓMICRON SE EXTIENDE A GRAN VELOCIDAD

Ante la preocupación por esta nueva ola de contagios, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emitió este jueves una orden de emergencia para que los hospitales informen a diario del número de hospitalizaciones por la covid-19, ingresados en unidades de cuidados intensivos y de la disponibilidad de camas.

La medida de Levine Cava se produce en momentos en que la variante ómicron se difunde con rapidez por Estados Unidos y las autoridades sanitarias piden a la población que vuelva al uso de mascarillas y retome las medidas sanitarias previas.

La rapidez con la que se extiende esta variante es tal que, en Miami-Dade, cerca del 80 % de los nuevos contagios de las últimas dos semanas se deben a la ómicron, según David Andrews, patólogo de la Universidad de Miami (UM), recogió hoy el canal Local 10.

De hecho, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, puso hoy el foco en que ómicron será la variante del coronavirus predominante en las próximas semanas en Estados Unidos.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con algo más de 805.000 fallecidos y 50,6 millones de contagios desde marzo de 2020, según la página digital sobre el coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.