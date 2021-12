África debe anteponer la pobreza energética a la crisis climática, según un ministro

Gabriel Mbega Obiang Lima, en una imagen de archivo. EFE/EPA/FLORIAN WIESER

Dakar, 18 dic (EFE).- África debe solucionar sus problemas de "pobreza energética" antes de afrontar los desafíos de la crisis climática, según el ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbaga Obiang Lima.

"África primero necesita abordar la pobreza energética antes de que podamos hablar sobre la transición energética", afirmó Lima en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales sobre su intervención en la conferencia "MSGBC Oil, Gas & Power 2021", que se clausuró este viernes en Dakar y trató la energía en el continente.

"Existe pobreza energética. Es una realidad en gran parte de África. No se puede hablar de transición energética sin antes proporcionar electricidad a su gente", subrayó el ministro, cuyo país es unos de los principales productores de petróleo del continente, aunque cuenta también con importantes reservas de gas.

Más de 500 millones de personas carecen de acceso a electricidad en África subsahariana, según estudios de organismos internacionales como el Banco Mundial.

Así, Lima hizo un llamamiento a Senegal, Mozambique y Uganda, "los nuevos productores de petróleo y gas de África, para que se pronuncien y defiendan su derecho a desarrollar sus recursos, porque son los que tienen más que perder".

"Queremos dejar muy claro que no negamos el cambio climático. El cambio climático es real, pero esta historia tiene dos caras, la del productor y la del consumidor", arguyó el titular de Minas e Hidrocarburos, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que dirige con mano dura el país centroafricano desde 1979.

"La cantidad de energía usada para jugar con videojuegos en Estados Unidos es equivalente a la usada por todo el Gobierno central de Nigeria. No se puede simplemente culpar a los productores. Hay que abordar el consumo y los hábitos de consumo", agregó Lima.

Bajo el lema "Una nueva ola de inversiones", la conferencia "MSGBC Oil, Gas & Power 2021" analizó el jueves y el viernes pasados en Dakar las vías para mejorar las asociaciones regionales y estimular las oportunidades de inversión y desarrollo en los sectores del petróleo, el gas y la energía dentro de la cuenca del MSGBC.

El MSGBC agrupa los países de la cuenca sedimentaria común a Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Guinea-Conakri, que permanece infraexplotada a pesar del potencial que ha revelado en los últimos años.