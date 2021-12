5 tendencias clave para tu armario que llevarás en Navidad

15-10-2018 Aunque se han resistido algunas semanas, las temperaturas bajas han llegado para quedarse este otoño, lo que puede hacer que nos encontremos con un armario lleno de vestidos de verano y ropa de entretiempo, pero sin la adecuada para no pasar frío EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ESCENA DE 'LOCA POR LAS COMPRES' (2009) - EL COMER



MADRID, 18 (CHANCE)



Parece que todos tenemos claro que generalmente en la época de Navidad el negro, el rojo, el dorado y la purpurina, son los colores y acabados por excelencia pero, ¿sabes exactamente cuáles son los que este año tienes que lucir para verte espectacular? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!



Piluka de Echegaray, experta en imagen personal y estilismo, conoce a la perfección cuáles son las tendencias de cada temporada. Según nos cuenta, "lo que esta Navidad no puede faltar en tu armario es alguna prenda de terciopelo". Sin duda es uno de los tejidos más especiales que podemos encontrar, no solo por su tacto suave, sino también a nivel visual, por el brillo tan especial que tiene. Aunque será un acierto incluirlo en cualquier prenda, la opción más top es un kaftan de terciopelo con bordados.



La forma de convertir una prenda básica en una prenda estelar es conseguir su versión de lentejuelas. Este año deja de lado tu americana negra básica y hazte con una blazer de lentejuelas. Si te atreves con todo, escoge una que esté repleta de ellas. Pero si prefieres algo más discreto, opta por una que solo incluya este acabado a modo de detalle. Las lentejuelas quedan perfectas en cualquier prenda que te puedas imaginar: tops, vestidos, blusas, chaquetas* ¡Y también en bolsos!



Un elemento decorativo que no solemos ver en las prendas para estas fechas son las plumas. Aportan un toque elegante y fresco que hará que tus outfits navideños sean los protagonistas. Escoge prendas con plumas en los puños, bajos de pantalón o vestido, o en cuellos y escotes, y crea conjuntos muy interesantes para tus momentos de celebración.



El estampado estrella de esta Navidad es el animal print. Eso sí, mezclado con pedrería para darle el toque sofisticado y brillante tan característico de esta época. Aunque puedes escoger el que más te guste, te recomendamos que optes por el clásico de leopardo. Si crees que es un estampado demasiado atrevido para ti a la hora de ponértelo en una prenda, puedes incluirlo en bolsos, zapatos o pañuelos a modo complementario. Los accesorios de animal print son un básico atemporal que seguro que tienes en el armario y puedes sacarle el máximo partido estas navidades.



En cuanto a los tipos de tela, los tejidos de aspecto lujoso (como la seda) son ideales. La caída que tienen, el movimiento que aportan y el brillo que desprenden hacen que se conviertan en las telas perfectas para estas fechas tan especiales porque, como dice Piluka, "son las primeras después de mucho tiempo sin celebrar, con miedo, y tenemos muchas ganas de brillar y disfrutar". Destacarán especialmente si son colores muy vivos como el fucsia, el verde, rojo o púrpura, aunque si eres de colores más sobrios el color marrón chocolate tampoco va a pasar desapercibido si lo utilizas por su elegancia y originalidad.