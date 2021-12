115-133: Los Nuggets de Jokic y Campazzo no dan ninguna opción a los Hawks

EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- Los Hawks fueron incapaces de contestar al juego de equipo en ataque y defensa de los Nuggets y perdieron en casa por 115-133 a pesar de que el base de los de Atlanta, Trae Young, alcanzó el doble doble número 100 de su carrera con 34 puntos y 10 asistencias.

Young, que fue el máximo anotador del partido, además consiguió 3 rebotes y 2 robos de balón.

Pero el esfuerzo del base de los Hawks fue insuficiente para compensar la actuación de los Nuggets, que tuvo en Bones Hyland su máximo anotador desde el banquillo con 24 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.

El pívot de los de Denver, Nikola Jokic, consiguió un nuevo doble doble con 20 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 robos mientras que el argentino Facundo Campazzo hizo 7 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 3 robos de balón.

Tras el partido, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, alabó la actuación del base argentino, que calificó de "sobresaliente". Por segunda noche consecutiva, la entrada de Campazzo a la cancha impulsó el juego de ataque de los Nuggets y proporcionó en el segundo cuarto el despegue de los de Denver en el marcador.

El banquillo de los Nuggets aportó 51 puntos mientras que el de Atlanta se conformó con 34.

Desde el inicio del partido, la situación pintó mal para los Hawks. Jokic abrió el marcador a los pocos segundos de ganar el salto inicial con el primer y único triple que anotó en todo el partido.

El jugador serbio, otro año más uno de los principales candidatos para el premio MVP, era el eje central del equipo, capturando rebotes, dando asistencias y robando balones.

CAMPAZZO, UN REVULSIVO

En frente, los Hawks no funcionaban ni en ataque ni en defensa, con un Young que sólo había hecho acto de presencia para perder un balón y cometer una personal

Con 3-12 en el marcador a los 3 minutos del inicio, el entrenador de los Hawks, Nate McMillan, se vio obligado a solicitar su primer tiempo muerto.

La parada dio resultado y con la reanudación del partido, Young empezó a dirigir a su equipo lo que permitió que los Hawks hiciesen un parcial de 16-5 en 4 minutos y se colocaran arriba en el marcador 19-17.

Esta vez le tocó el turno de reacción a Malone. El entrenador de los Nuggets puso en pista a Campazzo y el argentino se convirtió en el revulsivo que los de Denver necesitaban.

Con el argentino en pista, el primer cuarto terminó con un 26-29 para Denver gracias a un triple final de Campazzo.

LOS HAWKS SE DESINFLAN

El segundo cuarto empezó con un robo y asistencia de Campazzo y los Hawks intentando contener el renovado ímpetu de los Nuggets. Los locales mantuvieron el tipo durante los 3 primeros minutos del segundo cuarto.

Pero tras llegar a estar a 1 punto a falta de 9 minutos para el descanso, 38-39, los Nuggets les castigaron con un parcial de 6-15 que dejó el marcador en 44-54 cuando quedaban 5 minutos para el fin del segundo cuarto.

Los de Atlanta siguieron fallones en defensa y sin ideas en ataque y cuando se llegó al descanso, la diferencia se había ampliado a 18 puntos, 54-72.

Los Hawks ya no se pudieron recuperar. En el tercer cuarto, los Nuggets no tuvieron problemas para mantener la distancia a pesar de que su principal jugador, Jokic, sólo jugó algo más de un minuto. El tercer cuarto terminó con 87-106 en el marcador y el partido decidido a favor de los visitantes.

En los últimos 12 minutos, Malone volvió a dar minutos a Jokic pero el resto de los titulares sólo jugaron algo menos de 4 minutos para dar oportunidad a que el resto del banquillo estirará las piernas ante unos desentonados Hawks que terminaron perdiendo 115-133.