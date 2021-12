107-111: Los Warriors afianzan su liderazgo contra unos Celtics mermados

Fotografía de archivo de Stephen Curry de los Golden State Warriors. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Boston (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Los Golden State Warriors de Stephen Curry vencieron por 107-111 en la noche del viernes a unos Celtics mermados por las ausencias de cinco jugadores lo que permite a los californianos afianzarse en el liderazgo de la Conferencia Oeste

Los Celtics no pudieron contar con el español Juancho Hernangómez, Al Horford, Jabari Parker y Grant Williams por los protocolos contra la covid que mantienen en la actualidad fuera de las canchas a más de 40 jugadores de la NBA.

Además de las bajas por el protocolo covid, tampoco pudo jugar Dennis Schroder por una enfermedad no relacionada con el virus, según anunció la franquicia poco antes del partido.

La victoria de los Warriors pone punto final a un racha de cinco derrotas de los californianos frente a los de Boston. Hasta el viernes, la última vez que los Warriors habían ganado a los Celtics fue en enero de 2019.

El máximo anotador del partido fue el base de los Warriors, Stephen Curry, que hizo 30 puntos de los que la mitad fueron fruto de 5 triples de 14 intentos. Curry también consiguió 5 rebotes, 4 asistencias y 1 robó de balón.

El alero de los Warriors Andrew Wiggins hizo 27 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

En los Celtics, el hombre más acertado de cara a la canasta fue Jason Tatum, con 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 1 robo. El máximo reboteador del partido fue su compañero Robert Williams, con 11. Williams también anotó 7 puntos, 1 asistencia y 1 tapón.

CURRY SUMA 5 NUEVOS TRIPLES

Stephen Curry llegaba esta noche al TD Garden de Boston después de que en su anterior partido, el miércoles en el Madison Square Garden de los New York Knicks, rompiera el récord de 2.973 de triples que poseía el exjugador, precisamente de los Celtics, Ray Allen.

Por eso, esta noche en el TD Garden escocían los triples del base de los Warriors como la sal en una herida abierta. Curry lo sabía y saltó a la cancha con el cuchillo entre los dientes. A los 3 minutos del primer cuarto ya había metido 2 triples que daban una ventaja a los Warriors de 3-14.

Aunque bajó un poco el ritmo de los primeros minutos, al final del primer cuarto, que acabó con 26-34 para los Warriors, Curry se había convertido en el máximo anotador del partido con otro triple y 16 puntos en total.

Al culminar el segundo cuarto seguían arriba los Warriors, 54-64, con Andrew Wiggins en los Warriros como el jugador más destacado con 24 puntos y 6 rebotes.

TATUM DESPIERTA A LOS CELTICS

El líder de los Celtics, Jayson Tatum, estuvo casi desaparecido en el segundo cuarto con un desempeño por debajo de lo que se espera de él, sumando 9 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias realizados casi todos en el primer parcial.

En el tercer cuarto, Tatum pareció despertar por momentos y con él espabilaron Jaylen Brown, Marcus Smart y Josh Richarson, que comenzaron a recortar distancias en el marcador para acabar el cuarto con los Celtics a 1 punto de los Warriors (81-82).

Al comenzar el último cuarto, los Celtics empataron a 84-84, pero la remontada fue efímera ya que a 4 minutos del final del partido, los locales volvían a estar 10 puntos por debajo, 95-105.

Pero los dos últimos minutos fueron de infarto en el TD Garden y a los 50 segundos del final los Celtics volvieron a respirarle en el cogote a los Warriors, 104-107, y con el balón en posesión de Boston.

Y aunque a falta de 3 segundos de la bocina final, los Celtics se colocaron a dos puntos de los Warriors, 107-109, el esfuerzo de los de Boston fue inútil y el marcador final quedó en 107-111 para Warriors.

Iñaki Estívaliz