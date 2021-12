VÍDEO: Bruselas ofrece relajar normas de medicamentos pero no logra desbloquear el impasse sobre el protocolo irlandés

13-12-2021 Banderas de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas POLITICA EUROPA UNIÓN EUROPEA ALEXEY VITVITSKY / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO



BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Comisión Europea ha ofrecido este viernes a Londres relajar las reglas que afectan a los medicamentos genéricos enviados desde Gran Bretaña a la provincia de Irlanda del Norte con el objetivo de desbloquear la aplicación del protocolo irlandés negociado en el marco del Brexit, pero el Gobierno británico ha respondido dejando claro que siguen sin darse las condiciones para romper el 'impasse'.



"¿Qué más podemos hacer?", se ha preguntado en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, tras explicar los detalles de la nueva propuesta y enumerar otras concesiones recientes que la UE está dispuesta a hacer en el control del paso de mercancías para resolver la situación.



El Gobierno británico mantiene que las condiciones que aceptó con el protocolo son ahora complicadas de cumplir y ha prorrogado esta semana las medidas de gracia que adoptó de manera unilateral para suspender el cumplimiento del convenio. Fuentes comunitarias indicaron que la UE dejó claro que no aceptaba esta prórroga por lo que estudiar reactiva el expediente sancionador que mantenía en suspenso en aras del diálogo.



En este contexto, sin embargo, Bruselas no pierde la esperanza de desbloquear la situación para resolver la disputa por lo que ha ofrecido revisar las normas que afectan al transporte de medicamentos genéricos a la provincia irlandesa para asegurar que el suministro llega "al mismo tiempo que al resto" del territorio británico, siempre que la otra parte tome medidas para garantizar que los productos no llegarán al Mercado Único.



"Con la posible excepción de los medicamentos, no creo que las negociaciones estén aún suficientemente cerca de ofrecer resultados que puedan realmente resolver los problemas que presenta el protocolo", ha respondido el ministro británico que negocia el Brexit, David Frost.



En un comunicado difundido al tiempo que se conocía la propuesta de Bruselas, Frost ha subrayado que la propuesta europea "solo resuelve ciertas áreas y no sería suficiente para rebajar la burocracia que sufre la gente de Irlanda del Norte", ha añadido.



Sefcovic, sin embargo, insiste en la oferta de diálogo para buscar soluciones imaginativas pero deja claro que no podrán darse fuera del marco que fija el protocolo ni dejando de lado las competencias del Tribunal de Justicia de la UE, como pretende Londres.



A su juicio, las propuestas con las que su equipo trata de resolver la disputa muestran que el protocolo en cuestión "tiene la flexibilidad necesaria para funcionar" en la región sin crear tensiones. No obstante, ha añadido, para asegurar el éxito es necesario que las partes se impliquen de la misma manera en el resto de cuestiones que siguen abiertas.



La propuesta de este viernes no solo se aplicará para Irlanda del Norte, sino también en tres países de la UE --Chipre, Irlanda y Malta-- con una gran dependencia histórica de los medicamentos genéricos procedentes de Reino Unido.



