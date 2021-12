Vicente Moreno: “Cuando estás tan mal, lo normal es perder”

Vicente Moreno, en el partido en el estadio Balaídos, en Vigo. EFE/Salvador Sas

Vigo, 17 dic (EFE).- Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, no escondió su preocupación por el rendimiento de su equipo en Balaídos, donde alargó su preocupante racha sin ganar a domicilio con una derrota por 3-1 ante el Celta.

“Cuando estás tan mal como hoy, lo normal es perder. Nos ha faltado de todo, pero lo primero fue estar cerca del rival. En la primera parte cometimos una falta y ellos muchas más. Fuera de casa si quieres ganar tienes que ser mucho más agresivo”, comentó en rueda de prensa.

El técnico perico señaló que a su equipo le faltó “personalidad” con el balón y “finura” en campo rival, sobre todo porque, a su juicio, perdieron el balón “con demasiada facilidad”.

“No queda otra que pensar en el próximo partido. Aunque hoy es difícil, hay que animar a los chicos para intentar ganar en Valencia”, indicó Moreno, que restó importancia al hecho de no haber ganado a domicilio: “No somos el primer equipo que le pasa, aunque es verdad que los números no son buenos”.

“Tenemos ese último partido en Valencia para acabar con esa racha y nos vamos a agarrar a esa posibilidad. Tenemos que mejorar, pero en partidos como los de hoy es difícil estar cerca de sumar. Estos seis o siete días a ver si nos sirven para cargar las baterías”, subrayó.