Venezuela.- Maduro informa de que recientemente ha tenido una "reunión secreta" con la CIA

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado este jueves de que recientemente ha mantenido una "reunión secreta" con representantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).



"En estos días vino gente de la CIA a verme. No voy a contar qué hablé con ellos (porque) fueron ellos quienes sacaron la noticia. Era una reunión secreta, pero ellos sacaron la noticia y luego declararon. No tienen palabra. Dicen 'vamos a hacer una reunión secreta', la hacemos y luego ellos la sacan", ha lamentado Maduro durante un acto institucional.



El presidente venezolano ha señalado directamente al embajador estadounidense en Venezuela, James Story, a quien ha acusado de actuar "por venganza". "Es un tipo mezquino, un tipo malo que odia a Venezuela", ha aseverado.



Según Maduro, Story habría sido el responsable de sacar a la luz previamente la información sobre este encuentro debido a que él "no dirigía esa comisión" que arribó a Venezuela, pues, pese a ser el representante estadounidense en Caracas, actualmente no reside en la capital de Colombia.