Tai Tzu Ying se lleva el gran duelo de cuartos ante Pusarla Sindhu

La taiwuanesa Tai Tzu Ying durante el encuentro disputado contra la india Pusarla V. Sindhu, en el marco de los Campeonatos del Mundo Absolutos de Bádminton Huelva 2021, hoy en el Palacio de Deportes Carolina Marín en Huelva. EFE/Julián Pérez

Huelva, 17 dic (EFE).- El gran duelo de los cuartos de final del cuadro femenino de los Mundiales Absolutos Huelva 2021 se decantó en favor de la jugadora de China Taipei Tai Tzu Ying ante la india Pusarla V. Sindhu, a la que dejó sin medalla para clasificarse para las semifinales.

La volantista taiwanesa se impuso por 21-17 y 21-13 en 42 minutos de un duelo vibrante, en el que la frialdad y seguridad de la número 1 mundial y vigente subcampeona olímpica pudo con el juego pasional de la campeona mundial en 2019 y doble medallista olímpica.

Tai Tzu Ying no cambió su rictus hasta que desplegó la sonrisa final con la victoria ya en el bolsillo y su primera medalla mundial asegurada, a las puertas de la final que ansía.

Durante todo el encuentro exhibió un equilibrio casi perfecto, sin apenas errores, y mucho control ante una Sindhu con un juego agresivo y pasional, que a ráfagas desbordaba pero también caía en errores.

Desde estas posiciones la jugadora taiwanesa entró mejor al encuentro y con relativa facilidad se colocó 10-4 ante una Sindhu una marcha por debajo de lo necesario.

Antes de que pudiera igualar el ritmo se encontraba siete puntos abajo (13-6). Tai llevaba la iniciativa de todos los puntos y los construía desde el centro de la pista, sin moverse demasiado y dirigía hacia las esquinas a su rival. Sólo entonces empezó a sacar su coraje y a exhibir mejores golpes Sindhu, que redujo a cuatro la diferencia 14-10, con un parcial de 1-4.

La india apretó los dientes, pero la seguridad inalterable de Tai le colocó de nuevo seis puntos arriba (16-10). Pero encarando la recta final de la manga, Sindhu retrasó el desenlace al evitar descolgarse. Conectó un par de remates muy contundentes que arrancaron los aplausos del público para no perder la esperanza (18-16). Pero en el momento clave un volante que vacilaba en la red favoreció a la número 1, que con siguió firme y su rival falló, entregando el 21-17.

La segunda manga comenzó mucho más igualada y ambas sacaron un destacado repertorio de golpes. La defensa de Tai Tzu Ying era impecable ante una Pusarla V. Sindu que ponía el corazón en cada acción, consciente de que sólo en su mejor versión igualaría la contienda. Sólo los pequeños detalles hacían mover el marcador hacia un lado y otro.

Mediado el set, dos fallos de Sindhu colocaron a Tai tres puntos por encima 10-7, aunque la india logró situarse 11-10 y con un ojo de halcón en un volante que se fue fuera de su rival consiguió el 12-12. Pero nuevamente sus impulsos no fueron suficientes para descentrar a la subcampeona olímpica, que con un engaño logró un aclarado para rematar al placer el 15-12.

El duelo seguía librándose entre la frialdad y la seguridad de una y el coraje y pasión de la otra y ahí el hielo pudo con el fuego. Tras un fallo en la red de Sindhu, Tai Tzu Ying abrió una brecha de cinco puntos (18-13) casi definitiva. Ya descentrada la india encadenó más fallos y ya no logró puntuar más, completándose el definitivo 21-13 tras 42 minutos de juego.

Este resultado beneficia en el ránking mundial a Carolina Marín. Tai Tzu Ying sigue muy destacada en el número 1, pero al quedarse en el camino Pusarla V. Sindhu, la onubense, sexta del mundo, sigue un puesto por delante de la india, con 5.406 puntos de diferencia.