Suiza prohíbe a no vacunados entrar en restaurantes y otros lugares de ocio

EFE/EPA/LAURENT GILLIERON/Archivo

Ginebra, 17 dic (EFE).- El Gobierno de Suiza anunció hoy que sólo las personas vacunadas o que hayan superado la COVID-19 podrán acceder a restaurantes, establecimientos culturales e instalaciones deportivas y de ocio, una norma que se toma para hacer frente a las cifras récord de contagios que sufre el país.

En esos recintos cerrados será obligatoria la mascarilla, y en el caso de que ésta no pueda usarse (por ejemplo, a la hora de comer en un restaurante) se deberá mostrar un test negativo si las personas vacunadas recibieron la última dosis hace más de cuatro meses.

El Ejecutivo helvético también ordenó limitar las reuniones privadas, de cara a las festividades navideñas, a sólo diez personas, si uno de los asistentes no está vacunado ni tampoco ha pasado la enfermedad.

Las normas, que suponen un endurecimiento de las medidas anticovid, entrarán en vigor el próximo lunes 20 de diciembre, fecha en la que también será obligatorio el teletrabajo.

El Consejo Federal subrayó que la situación epidemiológica en el país es preocupante, con cifras de más de 10.000 nuevos contagios en algunas de las últimas jornadas, lo que ha producido un aumento de las hospitalizaciones, si bien las cifras de fallecidos por COVID-19 son aún menores que las de anteriores oleadas.

Los pacientes tratados en hospitales "son principalmente personas no vacunadas de mediana y avanzada edad", subrayó una nota oficial, que advirtió de que el 13 de diciembre se alcanzó el nivel crítico de 300 pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, "lo que impide garantizar una asistencia óptima a todos los ingresados".

Pese a que el país centroeuropeo acumuló vacunas suficientes para inmunizar a toda su población, en el país hay un amplio porcentaje de reticentes a vacunarse, y la tasa de personas con la pauta completa es de sólo el 66 %, inferior a la de naciones vecinas como Francia (71 %), Italia (73 %) o Alemania (69 %).