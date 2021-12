Sánchez reprocha a algunos líderes que han "mezclado temas" la falta de acuerdo sobre precios de energía

17-12-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas POLITICA POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA



BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado la decisión de algunos líderes de "mezclar temas" en el debate sobre los precios de la energía porque finalmente ha impedido que se pacataran unas conclusiones en el Consejo de este jueves en Bruselas.



Sánchez, que ha comparecido ante la prensa precisamente pasada la medianoche porque el citado debate ha dilatado la duración de la cumbre, ha lamentado que "algunos estados no han aceptado el acuerdo de mínimos" que se incluía en el borrador de conclusiones. Dicho borrador, ha precisado, al menos "permitía seguir avanzando".



Sin embargo, algunos líderes han "mezclado temas que nada tenían que ver con el debate que teníamos" y han intentado incorporar a las conclusiones el elemento de la taxonomía que "no cuenta ni de lejos con el suficiente consenso y que ha impedido que tengamos unas conclusiones acordadas".



Sánchez ha considerado "del todo punto inaceptable" que "ha habido temas que se han cruzado en el debate y que tienen que ver con un cuestionamiento total y absoluto con el mercado de derechos de emisión". Así, ha rechazado de plano "poner patas arriba todo el sistema" y que se pueda "menoscabar el compromiso climático" de la UE.



En todo caso, Sánchez ha dejado claro que el que no haya habido acuerdo ahora no significa que "no se vaya a seguir tratando el tema en próximos consejos".



El Gobierno, ha insistido, "seguirá levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta" máxime cuando este jueves han vuelto a registrarse precios récord "en la práctica totalidad de estados miembro". "No tiramos la toalla a nivel europeo, es un problema europeo, necesitamos respuestas a escala europea", ha remachado.



En el marco del análisis sobre la situación del mercado de la energía, los borradores que circularon durante la jornada apuntaban la disposición de los Veintisiete a examinar la propuesta de Bruselas de permitir un mecanismo voluntario de compras conjuntas de gas en casos de emergencia energética.



España, que defiende las ventajas de este tipo de compras también en caso de aumentos drásticos de precios, intentó que el texto reforzara el lenguaje para reflejar la "gravedad" de la situación y que quedara claro que el debate continuaría en la próxima cumbre, según fuentes diplomáticas.



Sin embargo, la discusión a Veintisiete encalló por las diferencias entre las posiciones de los socios sobre cómo atajar la crisis energética, en especial, según otras fuentes, por el bloqueo de Polonia y República Checa de cualquier texto que no planteara una reforma completa del mercado de carbono (ETS).