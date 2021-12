Previa del encuentro: Atalanta recibe en su feudo a AS Roma

Atalanta recibe este sábado a las 15:00 la visita de Roma en el Gewiss Stadium durante su decimoctavo partido en la Serie A.

Atalanta afronta con ánimos reforzados para el encuentro de la decimoctava jornada tras vencer en los dos últimos partidos de la competición contra Hellas Verona fuera de casa (2-1) y contra Nápoles a domicilio (3-2). Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en 11 de los 17 encuentros jugados hasta ahora con una cifra de 37 goles a favor y 20 en contra.

En el lado de los visitantes, AS Roma se hizo con el triunfo frente a Spezia Calcio durante su último encuentro de la competición (2-0), con tantos de Chris Smalling y Roger Ibanez, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de Atalanta. De los 17 partidos que ha jugado en esta temporada de la Serie A, AS Roma ha ganado nueve de ellos con 26 tantos a favor y 19 en contra.

En referencia al rendimiento como local, Atalanta tiene un balance de tres victorias, dos derrotas y tres empates en ocho partidos jugados como local, lo que parece mostrar que no es de los equipos más difíciles de batir en su estadio. En el papel de visitante, AS Roma tiene un balance de tres victorias y cinco derrotas en ocho partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Atalanta.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Gewiss Stadium, de hecho, los números muestran nueve derrotas y cinco empates a favor de Atalanta. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a Roma, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. La última vez que jugaron Atalanta y Roma en esta competición fue en abril de 2021 y acabaron empatando 1-1.

A día de hoy, entre Atalanta y AS Roma hay una diferencia de nueve puntos en la clasificación. Atalanta cuenta con 37 puntos en el casillero, situándose en el tercer lugar. Por su parte, el equipo visitante es séptimo con 28 puntos.