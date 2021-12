Polonia.- La Cámara Baja del Parlamento polaco aprueba la controvertida ley de medios de comunicación

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Cámara Baja del Parlamento polaco, el Sejm, ha aprobado este viernes una controvertida propuesta de ley de medios, que según sus críticos ataca a la libertad de expresión, aunque el presidente polaco, Andrzej Duda, ha puesto sobre la mesa un posible veto a la legislación.



La ley, presentada por el Gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS), había vuelto a la cámara baja tras el rechazo en septiembre del Senado --donde la oposición hizo valer su mayoría--. A lo largo del largo recorrido que ha tenido el proyecto de ley, Duda ya ha expresado que no tiene intención de firmar la legislación tal y como está actualmente redactada y el Gobierno no cuenta con el respaldo necesario para revocar el veto presidencial.



Este viernes, con 229 diputados a favor, 212 en contra y 11 abstenciones, ha vuelto a salir adelante a pesar de la votación en contra del Senado, por lo que significa que la conocida como 'lex TVN' pasará a la mesa de Duda, que tendrá que decidir si firmarla o no.



"Aún no ha sido enviada (a su escritorio). Será analizada y se tomará una decisión adecuada", ha indicado Duda preguntado este viernes tras la luz verde de la cámara baja, recoge el portal de noticias 'Onet.pl'. Además, ha recordado que el presidente tiene varias opciones una vez el proyecto llegue a su mesa: firmarlo, vetarlo o remitirlo al Tribunal Constitucional en caso de dudas sobre su constitucionalidad.



Si para el Gobierno el texto sirve para proteger a las cadenas locales de ser adquiridas por empresas de fuera de Europa --dicen que es para evitar que China o Rusia se puedan hacer con ellas--, sus críticos aseguran que se trata de un ataque a la libertad de expresión, pues con ella se obligaría a la estadounidense Discovery a vender TVN, la cadena privada independiente más grande del país.



Tras la decisión del viernes, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Polonia, Bix Aliu, ha señalado en su cuenta de Twitter que Washington está "muy decepcionado por la aprobación del proyecto de ley".



"Esperamos que el presidente Duda actúe de acuerdo con sus declaraciones anteriores de utilizar su liderazgo para proteger la libertad de expresión", ha agregado en una petición al mandatario para que vete la iniciativa.