O.Próximo.- Al menos un muerto y dos heridos en un tiroteo en un asentamiento en Cisjordania

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un hombre israelí ha fallecido y otros dos han resultado heridos esta noche en un tiroteo en un asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania, en la zona de Judea y Samaria.



"Una investigación preliminar ha revelado que se trató de un tiroteo contra un vehículo en el que la gente se estaba asentando cerca de un puesto de avanzada en el área de Samaria. Los heridos reciben tratamiento médico 'in situ'", han informado el Ejército israelí en las redes sociales.



La víctima, Yehudah Dimentman, de 25 años, iba acompañada por otras dos personas que han resultado heridas al recibir disparos --un total de diez-- en su coche cuando salían de la ciudad de Homesh, un asentamiento ilegal abandonado como parte de un desalojo en 2005.



"El coche fue alcanzado por una emboscada desde el costado de la carretera", ha dicho el comandante de la División de Judea y Samaria de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Avi Bluth, según recoge el periódico 'The Times of Israel'.



Las otras dos víctimas, con heridas leves por los cristales rotos, fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Meir en Kfar Saba, según el servicio de ambulancias Magen David Adom.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha publicado un mensaje de pésame a la familia en las redes sociales: "Envío mis más sentidas condolencias a la familia de la persona que murió en el horrible ataque que ha tenido lugar esta noche en Samaria, y deseo una pronta recuperación a los heridos". Asimismo, Bennet ha asegurado que "pronto pondrán en sus manos a los terroristas".



El mismo gesto ha tenido el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, quién, además de dar el pésame a la familia, ha asegurado que se va a aumentar la vigilancia en la zona de Judea y Samaria "para frustrar el terrorismo y enfrentar a los grupos terroristas en el área".