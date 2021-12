NFL pospone juegos en medio de aumento de casos entre jugadores

(Bloomberg) -- La Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés) y la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés) pospusieron algunos juegos ya que más jugadores han dado resultado contagiados de covid-19.

Hasta ahora, la NHL ha pospuesto los juegos de tres equipos. Los Calgary Flames dejaron sus juegos en espera hasta el 23 de diciembre. Los juegos de Florida Panthers y Colorado Avalanche se pusieron en pausa hasta “al menos” después del periodo vacacional que termina el 27 de diciembre.

Según los informes, otros juegos de la NHL también serán reprogramados.

Por su parte, la NFL, que el 16 de diciembre actualizó sus protocolos covid-19 ha pospuesto varios juegos después de un aumento en los casos en los que más de 100 jugadores dieron positivo en la última semana. Entre los enfrentamientos retrasados se encuentran los Raiders de Las Vegas contra los Cleveland Browns, los Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams y el Washington Football Team contra Philadelphia Eagles.

Anteriormente, Enes Kanter de la Asociación Nacional de Baloncesto, quien recientemente fue noticia en Twitter con sus comentarios sobre China y preocupaciones por los derechos humanos, señaló que este mes, más de 55 jugadores de baloncesto dieron positivo, por lo que cuestionó si la liga debería pausar su temporada.

A nivel nacional, las infecciones por covid han aumentado un 60% desde finales de octubre a un promedio de más de 120.000 por día.

