New York Knicks se lleva la victoria frente a Houston Rockets por 103-116

New York Knicks se hizo con la victoria frente a Houston Rockets como visitante por 103-116 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Houston Rockets cayeron derrotados fuera de casa contra Cleveland Cavaliers por 124-89 y tras el partido completaron una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron en casa con Golden State Warriors por 96-105. New York Knicks, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 13 victorias en 29 partidos jugados, mientras que Houston Rockets, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 29 disputados.

El primer cuarto estuvo dominado por New York Knicks, marcó la máxima diferencia (nueve9 puntos) al final del cuarto y terminó con un 30-39. Tras esto, en el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo local, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 21-18. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 51-57 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto de nuevo los locales recortaron distancias en el luminoso y concluyó con un resultado parcial de 31-27 y un 82-84 total. Por último, durante el último cuarto el equipo visitante acrecentó su distancia, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 18 puntos (94-112) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 21-32. Finalmente, el duelo terminó con un resultado final de 103-116 a favor de New York Knicks.

Además los jugadores que más destacaron de New York Knicks fueron Immanuel Quickley y Julius Randle, que consiguieron 24 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes y 21 puntos, seis asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Daniel Theis y Jae'Sean Tate, con 22 puntos, una asistencia y 10 rebotes y 20 puntos, seis asistencias y tres rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Houston Rockets será contra Detroit Pistons en el Little Caesars Arena, mientras que el próximo adversario de New York Knicks será Boston Celtics, con el cual se verá las caras en el TD Garden.