Monedas retroceden por preparación ante volatilidad: Andes FX

(Bloomberg) -- Las divisas de Chile y Colombia se debilitaban en concordancia con la percepción negativa en la mayoría de los pares de mercados emergentes y los mercados de valores globales. Los operadores en Chile se están preparando para la segunda vuelta presidencial del domingo y los inversionistas de Colombia están a la espera de la decisión sobre las tasas de interés el viernes por la tarde.

El peso chileno se depreciaba 0,2% y los operadores realizaban los ajustes finales antes de la votación del domingo, que decidirá si el Gobierno estará encabezado por el candidato conservador José Kast o el izquierdista Gabriel Boric, quien lideró las encuestas hasta que el país entró en un período de silencio.

Se espera una alta volatilidad independientemente del ganador, con más margen para que el peso se aprecie si Kast gana.

La volatilidad implícita a corto plazo del peso sigue siendo la segunda más alta del mundo y los operadores buscan protección contra las posibles fluctuaciones de la próxima semana.

Encuestas no oficiales que circulaban en el mercado el jueves muestran una reducción del liderazgo de Boric.

El peso colombiano retrocedía 0,4% debido a la caída del petróleo mientras que los operadores esperan la decisión de tasas del Banco de la República el viernes tras el cierre de los mercados locales. Veintitrés de los 26 analistas encuestados por Bloomberg esperan un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, la segunda variación de la misma magnitud a medida que la inflación sigue subiendo.

Los sólidos datos de actividad de Colombia ofrecen un margen para que los encargados de la política monetaria se centren en la inflación. El extremo corto de la curva IBR descuenta que la tasa clave alcanzará el 6,5% en un año.

En tanto, el sol peruano se fortalecía un 0,1%, en la segunda sesión consecutiva de avances en lo que parece ser una entrada de capital de fin de año, al tiempo que las protestas continúan dañando las perspectivas de la producción de cobre del país.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

COP, CLP Decline as Traders Brace for Volatility: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.