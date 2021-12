Ministro denuncia un nuevo "ataque" al sistema eléctrico de Venezuela

Dos hombres viajan en moto en medio de la falla eléctrica la madrugada de hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ RAYNER PEÑA R.

Caracas, 17 dic (EFE).- El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, denunció este viernes que el sistema eléctrico nacional recibió "un nuevo ataque" que produjo fallas del servicio en varios estados de desde las 2.00 hora local (6.00 GMT) de la pasada madrugada.

"Hemos recibido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, específicamente en (la central hidroeléctrica) el Guri. Nuevamente, quienes se ensañaron en 2019, arremeten contra nuestro pueblo, especialmente en esta fiesta decembrina", aseguró el ministro en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Reverol no ofreció mayores detalles sobre este nuevo "ataque" y tampoco indicó cuántos estados de Venezuela fueron afectados, pero aseguró que los trabajadores de la estatal Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec) trabajan para la "recuperación del servicio".

"Pedimos el apoyo del pueblo de Venezuela, con conciencia y en paz para superar este vil y criminal ataque", añadió.

Asimismo, el presidente del Metro de Caracas, Graciliano Ruiz, informó a VTV que el servicio de transporte fue restablecido a las 7.29 hora local (11.29 GMT) luego de cumplir el "protocolo de apertura de operaciones" tras la falla eléctrica a nivel nacional.

Por otra parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó en Twitter que el corte de luz en el país caribeño es producto de la "corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado".

"El ataque que ha sufrido el sistema eléctrico no son las excusas repetidas y descaradas de la dictadura, sino su corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado. Y esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia", expresó.

Usuarios en Twitter reportaron desde las 2.00 hora local (6.00 GMT) fallas en zonas de distintos estados del país como Aragua, Apure, Carabobo, Anzoátegui, Barinas, Falcón, Miranda, Mérida, La Guaira, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Zulia y Caracas. EFE

