Milena Smit, sus preciosas palabras de agradecimiento a Pedro Almodóvar por confiar en ella

MADRID, 17 (CHANCE)



Convertida en una de las grandes promesas del cine español y acostumbrándose a los halagos tras su interpretación 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, al lado de estrellas consagradas como Penélope Cruz o Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit afronta su segunda nominación a los Goya con una mezcla de orgullo, ilusión y timidez.



Fiel a su inconfundible estilo, la actriz - que opta al 'Cabezón' a Mejor Actriz de Reparto - ha acudido al encuentro de los nominados a los Goya 2021 en el madrileño Florida Retiro y ha acaparado todas las miradas con un diseño midi en color burdeos con escote redondo y transparencias tanto en la parte delantera como en la trasera, que ha combinado con unas medias al tono y unas originales plataformas en negro.



Además de sola, Milena ha posado de lo más cómplice con Aitana Sánchez-Gijón, con la que comparte película y nominación en la misma categoría y para la que, al igual que con Almodóvar y Penélope Cruz, solo tiene bonitas palabras.



- CHANCE: Hola, Milena. Enhorabuena que, aunque no tengamos la estatuilla aún una nominación es una alegría.



- MILENA: Eso siempre. Desde luego que para mí una nominación ya es un premio y estoy feliz de estar aquí acompañando a todos mis compañeros y muy privilegiada por estar nominada por segundo año consecutivo.



- CH: Compañeros como Penélope Cruz y Aitana Sánchez que menuda maravilla. ¡Qué elenco!



- MILENA: Desde luego. Es un honor para mí estar rodeada de grandes actrices y de las que aprender tanto, y encima compartir nominación con ellas pues ha sido una gozada por mi parte. Creo que hemos hecho un viaje muy bonito y luego la relación a nivel personal que ha surgido a raíz del rodaje ha sido estupenda así que muy feliz.



- CH: Chica Almodóvar especial.



- MILENA: Sí, bueno, igual un poco diferente.



- CH: Si te llevases esa estatuilla, ¿a quién se lo dedicarías?



- MILENA: Pues pienso en muchísima gente a la que dedicar, sobre todo el viaje tan bonito que me ha acompañado en este viaje, gente que ha creído en mí mucho antes de creerlo yo misma y sobre todo mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis amigas que están ahí aguantándome todos los días las subidas y las bajadas y bueno.



- CH: No mencionas novio o pareja, ¿no tienes?



- MILENA: No, no.



- CH: Yo espero en la próxima verte con esa estatuilla.



- MILENA: Si es así fenomenal y si no pues para mí el premio es estar aquí.



- CH: ¿Qué decimos de Pedro Almodóvar?



- MILENA: Es un amor de persona, se lo merece todo y que estoy tremendamente agradecida, y eternamente agradecida por el regalo que me ha hecho.