MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran mixtas en medio de avance global del dólar; bolsas caen

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - Las monedas de América Latina registraron un cierre dispar el viernes, en medio de un fuerte repunte del dólar en los mercados globales, mientras que las bolsas de valores de la región, en su mayoría, finalizaron la jornada con pérdidas, en una sesión de alta volatilidad. * Es el cierre de una semana en la que los principales bancos centrales del mundo expusieron sus planes para reducir los estímulos aplicados para enfrentar la pandemia y el Banco de Inglaterra sorprendió a los mercados con un alza de tasas. * Los diferentes caminos que tomaron los bancos subrayaron las profundas incertidumbres sobre el efecto de la variante ómicron del coronavirus en la economía mundial y las diferentes visiones sobre el aumento de la inflación, que se ha acelerado con fuerza en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no tanto en Europa y Japón. * El índice dólar, que mide a la divisa frente a una canas de seis monedas de primer orden cerró con una ganancias de alrededor de un 0,7%. * El peso mexicano cedió ganancias iniciales y cerró en 20,8330 por dólar, con una pérdida del 0,13% frente a los 20,8050 pesos del precio de referencia de Reuters del jueves y acumuló un ligero avance semanal de un 0,16%. * Analistas dijeron que los inversionistas continuaron asimilando las decisiones esta semana de varios bancos centrales, incluidos la Reserva Federal estadounidense y el Banco de México, que dieron un impulso a los mercados. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 1,94%, a 52.379,37 puntos. * El real brasileño se depreció un 0,13%, a 5,6959 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 1,04%, a 107.200,56 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,05%, a 101,96/101,97 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 0,29%, a 83.234,04 unidades, en una plaza que analizaba las consecuencias del rechazo del presupuesto 2022 presentado por el Gobierno ante la Cámara de Diputados. * "El rechazo del presupuesto puede complicar las negociaciones con el Fondo (FMI). Ahora hay que estar atentos a los pasos que dará el oficialismo", dijo un operador bursátil. * El peso chileno subió un 0,95%, a 839,50/839,80 unidades por dólar en una jornada volátil a puertas de las elecciones presidenciales del domingo que ha tenido bajo fuerte presión a la moneda local. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un 0,79%, a 4.357,78 unidades. * El domingo los chilenos acudirán a un balotaje en que se definirá al próximo presidente entre el candidato de izquierda, Gabriel Boric y el ultraconservador y favorito del mercado José Antonio Kast, en unas polarizadas elecciones que han sembrado incertidumbre en los inversores. * "Ambos candidatos han estado haciendo ajustes importantes en sus programas, han introducido conceptos de prudencia y realismo", dijo esta semana el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, y agregó que esto sería valioso para tranquilizar a los inversionistas. * El peso colombiano borró las pérdidas iniciales y cerró con alza de un 1,11% a 3.974,32 unidades por dólar. No obstante, en la semana la divisa acumuló una depreciación de 1,91%. * El mercado cerró antes de que el Banco Central anunciara un incremento de su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a un 3%, en línea con lo esperado, en medio de unas mayores expectativas inflacionarias. * En tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedió un 0,91% a 1.395,00 puntos. * El directorio del banco emisor inició su último encuentro, en el que el mercado espera que suba su tasa de interés 50 puntos base a un 3% o incluso sorprenda con un mayor incremento para contener nuevas presiones inflacionarias tras el reciente anuncio del aumento salarial que regirá en 2022, de un 10,07%, casi el triple que el de este año. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,05%, a 4,037/4,038 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdió un 0,24%, a 538,44 puntos. Cotizaciones a las 2151 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.223,89 0,77 -5,25 emergentes MSCI América Latina 2.123,15 2,13 -13,4 Bovespa Brasil 107.200,56 -1,04 -9,9285 IPC México 52.379,37 1,94 18,86 Argentina MerVal 83.234,04 0,288 174,61 COLCAP Colombia 1.395 -0,91 N/D IPSA Chile 4.357,78 -0,79 -14,64 Selectivo Perú 538,44 -0,24 5,09 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,6959 -1,25 -8,81 Peso Mexicano 20,8350 2,88 -4,55 Peso chileno 838,6 -1,99 -15,79 Peso colombiano 3.970,92 0,52 -13,79 Sol peruano 4,0258 0,69 -10,68 Peso argentino 101,96 -1,01 -17,59 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías)