Malí.- El ex primer ministro de Malí Soumeylou Boubèye Maiga es trasladado a un hospital desde prisión

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Malí Soumeylou Boubèye Maiga, detenido en agosto por presunta corrupción, ha sido ingresado en un hospital a causa de un deterioro de su estado de salud, según ha alertado su familia.



Maiga ha sido trasladado a una clínica de la capital, Bamako, desde la cárcel en la que se encuentra detenido tras ser acusado de presunta corrupción en torno a la venta del avión presidencial en 2014, según ha informado la emisora Radio France Internationale.



"En cuatro meses de detención ha perdido 15 kilogramos (de peso) ha sido tratado por una infección respiratoria", ha dicho un familiar de Maiga que ha denunciado que se encuentra en una celda abarrotada y sin ventanas.



Así, la familia ha apuntado a una patología "potencialmente grave", sin dar más detalles. "Ni la familia ni los abogados han podido verle", ha criticado, días después de que los letrados del ex primer ministro reclamaran al Tribunal Supremo su traslado a un centro médico.



Maiga, quien fue ministro de Exteriores de Malí entre abril de 2011 y mayo de 2012, fue primer ministro entre diciembre de 2017 y abril de 2019, durante la presidencia de Ibrahim Boubacar Keita, derrocado en un golpe de Estado militar en agosto de 2020.



El golpe estuvo encabezado por el general Assimi Goita, quien instauró una junta que dio paso a unas autoridades de transición que contaron con Bah Ndaw como presidente y con Moctar Ouane como primer ministro de cara a la celebración de elecciones en 2022.



Sin embargo, el propio Goita dio una segunda asonada en mayo de 2021 para forzar el cese de Ndaw y Ouane y fue nombrado presidente de transición. Por su parte, Choguel Maiga, del Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), fue nombrado como primer ministro.



Maiga afirmó a finales de septiembre en una entrevista concedida a Radio France Internationale que los comicios podrían ser aplazados y argumentó que "las realidades sobre el terreno determinarán todo lo demás", en medio de las tensiones con Francia en torno a la posible contratación de mercenarios rusos.



En este sentido, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha amenazado con imponer nuevas sanciones al país a partir del 1 de enero en caso de que no presenten planes creíbles para la celebración de comicios en febrero de 2022, tal y como estaba previsto por la 'hoja de ruta' para la transición.