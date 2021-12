Los países de la UE prometen coordinarse en covid pero actúan unilateralmente

EFE/EPA/MICHELE TANTUSSI

Bruselas, 16 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea reiteraron su voluntad de coordinarse y no aplicar restricciones "desproporcionadas" a la libre circulación, pese a que Portugal, Italia, Grecia e Irlanda han decidido exigir pruebas PCR además del certificado covid para entrar en su territorio.

"Nos tomamos la situación en serio y queremos seguir cooperando", dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al término de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del 2021, celebrada en Bruselas.

El texto de conclusiones aprobadas por los líderes recoge esa voluntad de coordinación, que se ha convertido en un mantra desde el inicio de la pandemia, y añade que las medidas que se adopten deben garantizar "que cualquier restricción se base en criterios objetivos y no socave el funcionamiento del mercado único ni obstaculice de manera desproporcionada la libre circulación entre los Estados miembros y los viajes a la UE".

No obstante, la nueva variante ómicron, que aún no se conoce en profundidad pero se sabe que es mucho más contagiosa que las conocidas hasta ahora y que Bruselas cree que será dominante en la UE el próximo mes de enero, inquieta a los Estados miembros.

"Estamos luchando con la variante delta todavía pero sabemos que la ómicron nos amenaza" porque "el número de contagiados se multiplica" hasta "por dos en dos días en algunos sitios" y existe "riesgo de que eluda las vacunas", explicó en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por ello, Portugal exige desde inicios de diciembre una prueba negativa de PCR o antígeno de farmacia 72 horas antes de entrar en su territorio, medida similar a la que han anunciado después Grecia, Italia e Irlanda a quienes pretendan atravesar sus fronteras desde otro país de la UE, aunque el viajero tenga certificado de vacunación.

"Lo que Italia, Portugal y Grecia hacen en general es aceptado, en el sentido de que hay margen de maniobra para tomar estas medidas (...). Entendemos que haya países que tomen medidas cuando la situación en sus países lo requiere", resumió en rueda de prensa el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

CERTIFICADO COVID

La Comisión Europea, por su parte, no quiere que los Estados miembros actúen descoordinadamente en sus fronteras, como han hecho en reiteradas ocasiones desde el inicio de la pandemia, pero también entiende las cautelas de los países ante la nueva cepa.

Así, el Ejecutivo europeo ha propuesto que el certificado covid, concebido para facilitar la vacunación dentro de la Unión Europea, caduque nueve meses después de la última dosis, si no se recibe una de refuerzo.

Bruselas deja la puerta abierta a solicitar pruebas PCR "como parte de un freno de emergencia" en ocasiones puntuales de deterioro epidemiológico, siempre que duren "el menor tiempo necesario" y bajo un enfoque "proporcionado, no discriminatorio y sujeto a revisión constante".

El Consejo Europeo avaló ese planteamiento, que la Comisión oficializará probablemente la próxima semana y que se empezaría a aplicar en enero, según fuentes europeas, y que responde a que las vacunas pierden efectividad seis meses después del último pinchazo, con lo que se pretende incentivar las dosis de refuerzo y conceder tres meses de gracia a los países para organizarse.

La tasa de inmunización con pauta completa -sin dosis de recuerdo- es actualmente de sólo el 67,2 % sobre el total de la población, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Esa agencia ha avisado en los últimos días, con las festividades navideñas a la vista, que ómicron será dominante en la UE tan pronto como el próximo mes de enero y que la vacunación por si sola no servirá para contener el alza de contagios, por lo que ha recomendado aplicar medidas drásticas.

"También hay esperanza. Estamos mucho mejor que el año pasado. Podemos producir 300 millones de vacunas por mes en la UE, el pase sanitario es un éxito y la UE es el mayor donante de vacunas del mundo", dijo Von der Leyen.

Javier Albisu