Los centros de datos, un "atraco" a los terrenos agrícolas de Países Bajos

Logotipo de Facebook en una imagen de archivo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La Haya, 17 jun (EFE).- Los planes de construir una veintena de nuevos centros de datos en Países Bajos, como el que busca levantar Meta, la matriz de Facebook, en un pequeño municipio neerlandés, son una dicotomía para el país, puesto que sus beneficios chocan con su uso de tierras agrícolas fértiles y su alto consumo de energía.

La secretaria de Estado de Economía y Clima, Dilan Yeşilgöz, reconoció este viernes en una carta enviada al Parlamento neerlandés que hay entre 20 y 25 planes para el establecimiento o expansión de centros de datos en Países Bajos, algunos tan grandes como el respaldado por el municipio neerlandés de Zeewolde, en la provincia de Flevoland, un proyecto de Facebook.

Son proyectos que difieren unos de otros en términos de tamaño, con planes “muy globales hasta más concretos”, según datos de la Agencia de Inversión Extranjera de Países Bajos (NFIA), aunque Yeşilgöz se abstuvo por “confidencialidad” de dar detalles sobre la llegada y expansión de estos centros, que albergan los equipos de TIC como servidores.

“Hay mucha incertidumbre sobre si estos centros de datos se establecerán realmente en Países Bajos y, de ser así, en qué período de tiempo”, añadió la funcionaria sobre unos proyectos que quieren instalarse en Holanda del Norte, Flevoland y Groninga, en la zona norte de Países Bajos.

De salir adelante los planes para esta veintena de centros, su funcionamiento podría representar el 10% del consumo neerlandés de energía.

En una votación retransmitida en directo, ocho concejales de Zeewolde han votado en contra y once, entre ellos el partido socialdemócrata PvdA y la izquierda verde GroenLinks, lo han hecho a favor de modificar el plan de zonificación de los terrenos agrícolas donde se instalaría un centro de datos de Meta, un pasó importante hacia el permiso de construcción.

Aunque todavía hay pocos detalles sobre el proyecto, los defensores del plan de Meta argumentan que, entre los beneficios que traerá, hay millones de euros en impuestos, inversión en la comunidad local e impulso al empleo, explicó el jefe de planificación local, Egge Jan de Jong.

Sin embargo, no todo el municipio comparte esa opinión. Un grupo de agricultores y activistas ambientalistas protestaron durante la votación contra el plan de zonificación de los terrenos agrícolas para el proyecto de Meta, un plan que el líder de los verdes, Jesse Klaver, había considerado “extraordinariamente estúpido”.

La televisión pública NOS aseguró que el centro de datos, que promete jugar un papel primordial en la transición energética con el uso de energía verde, necesitará un consumo comparable al de una ciudad de 460.000 hogares o “tanto como todos los trenes de NS (principal compañía de servicios ferroviario de pasajeros en el país) por año”.

Esto significa una demanda de energía adicional que equivale a 115 aerogeneradores o 14 kilómetros cuadrados de paneles solares.

El visto bueno del municipio no es el paso final para la licencia de construcción del centro de datos, puesto que parte del terreno de 165 hectáreas es propiedad del Estado y este tiene sus propias condiciones, que Zeewolde debe demostrar que pueden cumplirse antes de aprobarse el proyecto, aunque todo ello puede acabar, en última instancia, en el Consejo de Estado.

Facebook ha celebrado la decisión del municipio, aunque enfatizó que “aún queda mucho trabajo por hacer” hasta que llegue la decisión final.

El acuerdo de gobierno presentado esta semana por cuatro partidos de centroderecha define que este tipo de proyectos “tienen una demanda desproporcionada sobre la energía sostenible disponible en relación con el valor agregado social y económico”, por lo que endurecerá la gestión y centralizará la aprobación de licencias, como pedía el parlamento neerlandés.

El uso de las tierras agrícolas está actualmente controlado a nivel regional.

Microsoft ha recibido recientemente la aprobación para construir un segundo centro de datos para su compañía en Holanda del Norte (donde Google ya tiene un centro), lo que también generó división en la política neerlandesa, puesto que estos proyectos consumen grandes cantidades de energía y ocupan tierras cultivables valiosas y fértiles en un país tan pequeño.

Imane Rachidi