LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12:00 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 17 de diciembre de 2021

———————————————

LO ÚLTIMO

———————————————

Mexicana baleada en la cabeza por la Patrulla Fronteriza de EEUU presenta queja

Aumentan los desalojos en EEUU tras caducar moratoria federal por la pandemia

Variante ómicron amenaza con estropear fiestas de fin de año en EEUU

Expolicía se declara culpable de violar los derechos de George Floyd

Biden inspecciona estragos causados por tornado en Kentucky

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-INM EEUU-CONGRESO-INMIGRACIÓN

WASHINGTON - Los demócratas sufren un nuevo golpe en sus intentos por permitir que millones de migrantes permanezcan temporalmente en Estados Unidos, algo que ha sido una prioridad desde hace tiempo para el partido, activistas migratorios y sectores progresistas. Se trata de un revés doloroso para los activistas que esperaban aprovechar el control demócrata en la Casa Blanca y la Cámara de Representantes para ver avances en el tema, que ha sido esquivo en el Congreso durante décadas. Por Alan Fram. 920 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS-NAVIDAD

LONDRES - Las restricciones a los viajes impuestas para frenar la trasmisión de la variante ómicron del coronavirus golpean la ya acosada industria del turismo y los viajes, augurando una Europa sombría en medio de la temporada crucial de las vacaciones navideñas. Por Kelvin Chan y Danica Kirka. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ARGENTINA BOLIVIA: Argentina donará a Bolivia un millón de dosis de AstraZeneca.

-CORONAVIRUS-RUSIA-VACUNA: Estudios encontrados sobre la eficacia de la vacuna rusa contra la variante ómicron.

EUR-GEN OTAN-RUSIA

MOSCÚ - Rusia publica sus proyectos de pactos de seguridad en los que exige que la OTAN deniegue la membresía a Ucrania y otros países del antiguo bloque soviético y retire sus fuerzas de Europa central y oriental, reclamos audaces que Estados Unidos y sus aliados ya han rechazado. Por Vladimir Isachenkov y Lorne Cook. 670 palabras. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno a la estrategia anticorrupción de Joe Biden, la política mexicana y la conductora de televisión Ninel Conde. Aquí están los hechos: un juez no resolvió definitivamente sobre un acuerdo que blinda obras en México. Un audio sobre una supuesta amenaza de Conde a una periodista no ha sido filtrado. El ejército mexicano no tomó el control del Instituto Nacional Electoral. Biden no copió al mandatario mexicano su estrategia contra la corrupción. Vladimir Putin, presidente de Rusia, no dijo que López Obrador es el político más honesto de México. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.204 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM AFGANOS EN LOS ALPES

CLAVIERE, Italia - Cuando el Talibán tomó el control de Afganistán en agosto, algunos afganos decidieron escapar y emprendieron duros viajes de miles de kilómetros hacia Europa. La odisea de Ali Rezaie por cinco países le ha llevado hasta los Alpes, donde avanza con la nieve hasta la rodilla para evitar a los guardias de fronteras. Por John Leicester y Daniel Cole. 1.110 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN PAPA-CUMPLEAÑOS

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco celebra su 85to cumpleaños, un hito aún más llamativo dada la pandemia del coronavirus, la cirugía intestinal por la que pasó en verano y el peso de la historia: su predecesor se retiró a su edad y el último papa que vivió más fue León XIII, hace un siglo. Por Nicole Windfield. 1.030 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN CHILE-ELECCIONES

SANTIAGO - Los chilenos enfrentan el domingo la elección presidencial más reñida y polarizada en décadas, en la que tendrán que elegir entre el izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast. Quien gane se convertirá en el primer mandatario que no pertenece a un partido tradicional y cuyo bloque parlamentario será el más pequeño desde el retorno de la democracia en 1990. Por Eva Vergara. 904 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CHILE-ELECCIONES BORIC: Exdirigente estudiantil va por la presidencia de Chile.

AMS-ECO ARGENTINA-PRESUPUESTO

BUENOS AIRES - El oficialismo argentino no logra la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de presupuesto para 2022, considerado clave en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de unos 44.000 millones de dólares. 531 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-TURISMO PANDEMIA

LA PAZ, Bolivia - El trino de los pájaros interrumpe el silencio de una calle vacía en La Paz por la que solían pasear turistas extranjeros en busca de artesanías, lo que ha obligado a agencias de viajes, comerciantes y hoteles a adaptarse y buscar reactivar la industria con los viajeros nacionales. Por Paola Flores. 529 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-MILITARES-VACUNAS

WASHINGTON - Las fuerzas armadas en Estados Unidos han comenzado ya a aplicar medidas disciplinarias y bajas contra los soldados que se han negado a recibir vacunas contra el coronavirus. Hay hasta 20.000 soldados en riesgo de recibir la baja. Por Lolita C. Baldor. 1.045 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM EEUU-MEXICO-MUJER HERIDA

PHOENIX — Los abogados de una mujer mexicana que fue baleada en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU anuncian que presentaron una queja contra el gobierno estadounidense como precursor de una demanda federal. El tiroteo ha llamado la atención sobre ciertas unidades que recogen información sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes. Los críticos los llaman “unidades en la sombra” que protegen a la agencia. Por Anita Snow. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO CORONAVIRUS-EEUU-DESALOJOS

BOSTON — Los activistas del derecho a la vivienda dicen que los desalojos están aumentando en todo Estados Unidos, varios meses después de que caducara de la moratoria federal. Parte del incremento se debe a que los tribunales están reduciendo el retraso de casos de desalojos. Por Michael Casey. 1400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ÓMICRON

SIN PROCEDENCIA — La variante ómicron del coronavirus amenaza con estropear las fiestas de año en EEUU y abrumar los hospitales, que aún no se recuperan del caos causado por la delta. La Casa Blanca insiste en que no hay necesidad de ordenar un confinamiento colectivo, ya que las vacunas están totalmente disponibles, pero la ómicron parece ser capaz de evadirlas y presenta particularmente una amenaza para los ancianos y las personas que tienen sistemas inmunológicos débiles. Por Laura Ungar y Carla K. Johnson. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN GEORGE FLOYD-POLICÍA

ST. PAUL, Minnesota — El expolicía Derek Chauvin se declara culpable de violar los derechos civiles del hombre de raza negra George Floyd. Su declaración significa que no enfrentará un juicio federal en enero, aunque podría pasar más años tras las rejas. El arresto y la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020 causó protestas masivas en todo el país contra la desigualdad racial y el maltrato de la gente negra por parte de la policía. Por Amy Forliti. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-TORNADOS

MAYFIELD, Kentucky — Al inspeccionar desde el cielo los daños causados por las tormentas en Kentucky, el presidente Joe Biden observa barrios convertidos en montañas de escombros y casas sin techos ni ventanas, pruebas del desastre natural más reciente en un año que lo ha llevado a localidades devastadas de todo el país con mensajes de ayuda y condolencias. Por Alexandra Jaffe y Zeke Miller. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

__________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN JAPÓN-INCENDIO

TOKIO - Un incendio que se extendió desde una clínica mental en el cuarto piso de un edificio de ocho en el centro de Osaka causa 24 muertes. La policía lo investiga como incendio intencional y homicidio. Por Chisato Tanaka y Mary Yamaguchi. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-CLI ASIA-TORMENTA

MANILA - Un potente tifón que golpeó el centro de Filipinas causa al menos 12 muertes en enormes inundaciones que dejan a gente atrapada en los tejados y dañan edificios como un hotel y un aeropuerto. Los cortes de electricidad complican la evaluación de los daños. Por Jim Gomez. 680 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-ETIOPÍA-DDHH

GINEBRA - A pesar de las objeciones de Etiopía, el principal organismo de derechos humanos de la ONU aprueba la creación de un equipo de expertos para elevar la vigilancia de las garantías individuales en la devastadora guerra entre las fuerzas del gobierno etíope y combatientes de la región de Tigray. Por Jamey Keaten. 520 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN NORCOREA-ANIVERSARIO

SEÚL - Corea del Norte conmemora el décimo aniversario de la muerte del exlíder Kim Jong Il con llamados a una mayor lealtad pública hacia su hijo, Kim Jong Un, quien trata de sacar al país de las crecientes dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus. Por Hyung-Jin Kim. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN AUSTRIA-SUICIDIO ASISTIDO

BERLÍN - El Parlamento de Austria aprueba una ley que permitirá a personas con enfermedades crónicas o terminales expresar su derecho de morir en circunstancias estrictamente definidas. La ley fue necesaria porque una corte federal derogó el año pasado una cláusula del código penal que prohibía toda clase de ayuda a personas que deciden matarse. 210 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT CORONAVIRUS-LIGA PREMIER

LONDRES - Los técnicos de clubes de la Liga Premier se reunirán el lunes para discutir cómo ha empeorado la situación de la pandemia de COVID-19, que de antemano ha causado el aplazamiento de la mitad de los partidos del fin de semana y el confinamiento de varias estrellas de la liga. El estratega Pep Guardiola, del Manchester City, podría sumarse a la creciente lista de cuarentenas luego de que el resultado no concluyente de una prueba de COVID-19 llevó a la cancelación de su conferencia de prensa el viernes. 450 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-GEN 2021-AP ARTISTAS REVELACIÓN-RAUW ALEJANDRO

LOS ÁNGELES - Luego de ganar su primer Latin Grammy y ser nominado a un Grammy, además de realizar una exitosa gira tras la pandemia y tener una de las canciones más escuchadas con “Todo de ti”, Rauw Alejandro puede decir con seguridad que 2021 ha sido un año excepcional en su meteórica carrera. “Tuve como cinco canciones en el top 50, fue una locura”, dijo el cantante y rapero. “Hicimos 65 shows en Estados Unidos, Centroamérica, España y el Caribe”. También abarrotó en cuatro ocasiones el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, algo muy especial para él, pues estaba en casa. Por Marcela Isaza. 815 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN 2021-AP ARTISTAS REVELACIÓN-SYDNEY SWEENEY

LOS ÁNGELES - En unos pocos años, Sydney Sweeney se ha ganado la reputación de retratar personajes adultos jóvenes que enmascaran una profunda emoción con un desapego frío, en series que van desde “The White Lotus” hasta “Sharp Objects”, donde hace de compañera de cuarto de Amy Adams en un centro psiquiátrico y “Euphoria”. Por Amanda Myers. 901 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN UNA NAVIDAD NO TAN PADRE

CIUDAD DE MÉXICO - Al parecer, el mal carácter y las groserías de don Servando no ahuyentaron a Benny Ibarra y Jacky Bracamontes, quienes dijeron que sí a una secuela de la película de comedia “Un padre no tan padre”, protagonizada por Héctor Bonilla. “Una Navidad no tan padre” se estrena en Netflix el próximo martes. Por Berenice Bautista. 759 palabras. AP Foto. ENVIADO.

