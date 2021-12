Latam.- Estados Unidos se muestra preocupada por la presencia de organizaciones terroristas en América Latina

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha revelado en un informe publicado este jueves que se muestra "preocupada" por la continua presencia de organizaciones terroristas en América Latina, especialmente en países como Colombia y Venezuela.



"Estados Unidos está bastante preocupado por la presencia continua de organizaciones terroristas extranjeras en América Latina, incluido el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y disidentes de las FARC tanto en Colombia como en Venezuela", según recoge un comunicado de una rueda de prensa del coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, John T. Godfey.



Este informe, que permite hacer un balance anual de la eficacia de las acciones internacionales y, en particular de las realizadas por Estados Unidos, indica que el ELN colombiano es "una organización terrorista extranjera", un grupo al que Estados Unidos sigue considerando "preocupante" por la violencia continua que provocan las armas, el tráfico de drogas, el secuestro a personas inocentes y los continuos ataques contra funcionarios colombianos.



"Ya hemos tomado una serie de medidas para transmitir nuestras preocupaciones sobre Venezuela, incluida la certificación anual de que Venezuela no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Y eso ha sido algo que ha sucedido todos los años desde 2006, por lo que esta no es una preocupación nueva", añade el comunicado.



Asimismo, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo ha indicado que esta certificación, en la que se prohíbe la venta y licencia para la exportación de artículos o servicios de defensa a Venezuela, ha sido renovada en el mes de mayo.



Por otro lado, sobre Cuba ha resaltado que se prevé una revisión de los patrocinadores estatales del terrorismo en Cuba, aunque no ha dado fechas concretas: "Sigue en curso. El presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con las políticas que promuevan las aspiraciones democráticas del pueblo cubano".



El coordinador de la Oficina de Contraterrorismo ha dejado claro que este informe cubre solo las organizaciones que fueron designadas como terroristas en 2020, por lo que no reflejan los cambios durante este año 2021, con la nueva designación de FTO de Segunda Marquetalia y FARC-EP y la revocación de la designación de las ex FARC.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este jueves la publicación de el Informes Nacionales sobre Terrorismo (CRT) de 2020, en el que también incluyen comentarios sobre Estado Islámico y sobre el terrorismo que promueven grupos de superioridad racial blanca en el país, una sección que se incorpora por primera vez a los informes anuales.