Las personas pueden aumentar de peso entre 3 y 5 kilos en diciembre

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- Diciembre representa un riesgo para el aumento de peso de entre 3 y 5 kilos, especialmente por el sedentarismo que se agudiza en estas fechas y por la cantidad de alimentos que se consumen, por lo que es indispensable llevar una dieta saludable y realizar ejercicio.

Los expertos recomiendan tomar en cuenta que estos días es mejor enfocarse en evitar excesos en la alimentación y procurar realizar ciertos ejercicios, explicó Alejandra González, especialista en nutrición, sobrepeso y metabolismo.

Seguir con las rutinas saludables, puede ayudar al metabolismo para evitar el sobrepeso y quemar calorías con mayor rapidez, por lo que es indispensable mantener estas rutinas diarias y seguirlas sin excepción.

Gracias a este conjunto de procesos físicos y químicos, se puede lograr tener un sistema metabólico en buenas condiciones, con más energía y por supuesto, sentirse mejor.

El metabolismo se encarga de convertir los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones, por eso es esencial saber qué tanto se consume y lo que es bueno durante estas festividades.

La nutrióloga Alejandra González recomienda no saltarse comidas, ya que esto es un factor para poder tener un control del hambre y así disfrutar del banquete por la noche, ya que, si no se cumplen con las comidas diarias, hay un menor número de energía durante el día.

Es, por ello, aconsejable consumir snacks energéticos entre el desayuno y la comida o la comida y la cena, pues si hay demasiado tiempo entre una comida y otra, se puede ser más propenso a comer de más en cualquiera de estas comidas.

Lo ideal es ser consciente de las calorías y carbohidratos que se consumen, y que los snacks aporten la energía y los nutrientes necesarios.

Para ello, el snack debe contener tres nutrientes clave: fibra, proteína y grasas saludable, ya que esto puede ayudar a mantener la satisfacción por más tiempo, además de que estabiliza los niveles de azúcar sanguínea y ayuda a combatir los antojos.

Consumir pequeños snacks saludables entre comidas ayuda a mantener el cuerpo trabajando a su máximo potencial además de que puede beneficiar la salud.

Es recomendable que los snacks se coman tres o cuatro horas después de cualquier comida para evitar tener demasiada hambre.

Entre estos snacks se puede consumir, por ejemplo, unas 23 piezas de almendras, un poco de chocolate amargo, mezcla de frutos secos, fruta con crema de almendra, entre otros.

Además, los expertos también recomiendan realizar ejercicio cotidiano, ya que no hacerlo lleva a tener una quema de calorías menor y por ende incrementamos de peso. Es relevante realizar actividades al menos 30 minutos diarios.

Aunado a ello, es recomendable moderar las bebidas alcohólicas y beber bastante agua, ya que entre más agua consumamos, se puede aumentar el metabolismo.

Es importante también estar en constante movimiento o realizar otras actividades y tratamientos alternativos, con el fin de extraer lo que consumimos y así tener un equilibrio.

Mantener un peso saludable no significa pasar hambre, sino hacer buenas elecciones en la alimentación, así como llevar una vida saludable con ejercicio y buen sueño.