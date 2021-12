Las 5 fotos de J Balvin que están arrasando en su perfil de Instagram

J Balvin (@jbalvin) ha causado un gran éxito en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 2.557.459 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





Benito, tú y yo hemos sido diferentes, pero a la vez, muy similares, no nos dio miedo si nos veían particulares, porque parece ser que en ese momento, yo era el único raro jejejej hasta que llegaste y grabamos por primeras vez. Recuerdo que grabamos y a las 5 horas, en la madrugada, estábamos en La Perla, en el video de "Si tu novio te deja sola" y bueno, el resto historia.. Hasta un equipo montamos llamado Oasis y eso es lo que estamos viviendo, un oasis de bendiciones, porque aunque lleguen las tormentas, el oasis siempre regresará. Felicidades, Benito, me enorgullece tu éxito, porque es nuestro éxito y el camino, ha valido la fucking pena. Jose





José Ángel GRACIAS POR TU VIBRA EN ALTA SIEMPRE !! Descansa en paz 🙏





Siempre Agradecido con los sueños !! Pero también por ustedes los que apoyan mi música, que sin ustedes no podría conocer el mundo ni las experiencias que he vivido como artista y también como persona. #TBT





Desde pequeño, nunca perdí la fe y he pasado por muchos momentos buenos, malos, de incertidumbre y de certeza, pero lo mejor de esto, es que los sueños son todos posibles y no me refiero a la material, me refiero a alcanzar lo que te dé paz. Aunque sea fácil decirlo y algunas veces difícil alcanzarlo, todo hace parte de la tarea de tratar de ser un mejor ser humano..¡tanto que me falta, pero acá seguimos! Hoy, prendo una vela por los soñadores, por los que han perdido la esperanza, por los que están encerrados injustamente, incluso, a quienes han cometido errores como todos y, de los que se pagan caro.. por los enfermos, por quienes han perdido un ser querido, por quienes se sienten solos, ¡ya el sol alumbrará para todos nosotros! Feliz día de las velitas 🇨🇴les mando mucha luz. Jose





Y ella dijo SI 👰🏼‍♀️ 💍 !! Gracias a todo el público y los artistas por hacer parte de nuestra experiencia NEÓN @pollen 🙏🙏🙏

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.