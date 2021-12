Lakers ganan, Clippers pierden y seis minutos de Rubio encienden Cleveland

Ricky Rubio en un partido con los Cleveland Cavaliers de la NBA, en una fotografía del 15 de diciembre del 2021.EFE/ David Maxwell

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- Los Lakers tuvieron que recurrir a un novato para que les resolviese la papeleta en los últimos segundos de la prórroga contra unos Mavericks que siguen sin Luka Doncic y en una jornada dominada por las victorias de equipos visitantes como Pelicans, Timberwolves, Hawks, Heat y Hornets.

MAVERICKS 104 - LAKERS 107

Ante unos Mavericks que siguen sin Doncic, los Lakers se apuntaron al suspense con tiros triples en los últimos segundos del tiempo reglamentario y en la prórroga que les permitieron salir victoriosos de Dallas.

Ninguno de los dos equipos dominaron con claridad el partido. Los Lakers llegaron a estar 12 puntos por delante antes del descanso mientras que Mavs consiguieron liderar el marcador por siete puntos en el último cuarto.

Pero en los últimos cinco minutos, la ventaja de los locales se esfumó. Cuando faltaban 2 segundos para el final del partido, con el marcador 93-90 a favor de los Mavericks, Wayne Ellington conectó un triple que forzó la prórroga.

En los 5 minutos extra, ninguno de los dos equipos fue capaz de despegarse del marcador y con un empate a 104-104 a falta de 1 segundo, el novato Austin Reeves anotó su quinto triple de la noche y dio la victoria a los Lakers.

El máximo anotador del partido fue el base de los Mavs, Jalen Brunson, con 25 puntos, seguido de LeBron James en los Lakers, con 24. Russell Westbrook se quedó al borde del triple-doble con 23 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

JAZZ 124 - CLIPPERS 103

Utah Jazz mantuvo su racha ganadora y la aumentó a 8 triunfos consecutivos con su victoria sobre los LA Clippers por 124-103.

La victoria permite a los Jazz asentarse en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con 20 victorias mientras que los Clippers están quintos empatados en victorias y derrotas con los sextos, sus vecinos los Lakers.

THUNDER 110 - PELICANS 113

Los New Orleans Pelicans del español Willy Hernangómez se llevaron el partido en Oklahoma City gracias a un triple de Devonte' Graham desde el medio de la cancha que salió de la mano del base cuando la bocina final empezaba a sonar.

Para desesperación de los Thunder, el tiro de Graham se produjo en respuesta al triple que había anotado Shai Gilgeous-Alexander, el base del equipo, a falta de 2 segundos para el final y que colocó un empate, 110-110 en el marcador.

El máximo anotador fue Brandon Ingram, el alero de los Pelicans, con 33 puntos. Hernangómez terminó la noche con 7 puntos, 3 rebotes y 1 tapón.

NUGGETS 107 - TIMBERWOLVES 124

Los Timberwolves dieron la sorpresa en Denver y no ofrecieron ninguna oportunidad a los Nuggets de Nikola Jokic y Facundo Campazzo, que siempre estuvieron por detrás en el marcador.

Anthony Edwards, el alero de los Wolves, anotó 10 triples de 14 intentos, lo que permitió que los de Minnesota llegaran a su récord de tiros de tres en un partido, 24. Edwards fue el máximo anotador del partido con 38 puntos.

Jokic hizo un nuevo triple doble de 27 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y 1 robo de balón. Campazzo anotó 6 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias, 1 robo y 2 tapones.

TRAIL BLAZERS 103 - GRIZZLIES 113

Los Trail Blazers perdieron en casa ante los Grizzlies, que siguen sin su base estrella Ja Morant, en un partido en el que el máximo anotador fue el escolta de los de Portland, Norman Powell, con 21 puntos. El pívot local, Jusuf Nurkic hizo un doble doble con 16 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

KINGS 119 - WIZARDS 105

Los Sacramento Kings le dieron la vuelta al partido en los últimos 12 minutos del encuentro y anularon los 12 puntos de ventaja que llegaron a tener los Wizards en el tercer cuarto.

Bradley Beal, de los Wizards, fue el máximo anotador de la noche con 30 puntos.

CAVALIERS 124 - ROCKETS 89

Ricky Rubio dio un nuevo recital de asistencias pocos días después de llegar a los 5.000 e inició la explosión de los Cavaliers ante los Rockets con 4 asistencias, 5 puntos, el robo de 2 balones y 1 rebote en menos de 6 minutos del final del primer cuarto.

Los Cavs pasaron el rodillo sobre los Rockets y llegaron a estar 45 puntos arriba en el marcador en el tercer cuarto. El máximo anotador del partido fue el base de los Cavs, Darius Garland, con 21 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.

MAGIC 99 - HAWKS 111

Los Atlanta Hawks dominaron sin paliativos a los Orlando Magic a pesar de que la estrella de los visitantes, Trae Young, jugó con molestias en el cuello tras recibir un codazo en el tercer cuarto. El base de los Hawks terminó el partido como el máximo anotador, con 28 puntos, además de 4 rebotes, 4 asistencias y 2 robos.

Su compañero John Collins anotó un doble doble de 21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias.

76ERS 96 - HEAT 101

Los Miami Heat estuvieron a punto de perder un partido en el que llegaron a estar 23 puntos por delante en la mitad del tercer cuarto. Pero a falta de 1.24 para el final del partido, la diferencia se había esfumado y un triple de Tobias Harris empató el encuentro 96-96.

Dos fallos seguidos de Joel Embiid en los últimos segundos, tras un triple de Gabe Vincent, dejaron el marcador final en 96-101. Embiid hizo un doble doble de 17 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 1 tapón. El máximo anotador del partido fue su compañero Tyrese Maxey, con 27 puntos.

BUCKS 114 - PACERS 99

Tras hacer sufrir a los campeones de la NBA durante gran parte del partido, los Indiana Pacers se hundieron en los últimos minutos del partido contra los Bucks. Los Pacers sólo marcaron 12 puntos en el último cuarto y estuvieron casi 8 minutos sin hacer una canasta, lo que decidió el partido en favor de los de Milwaukee.

Jrue Holiday fue el máximo anotador y tuvo un doble doble con 26 puntos, 14 asistencias, 4 rebotes y 1 robo. En los Pacers, Domantas Sabonis también contabilizó un doble doble de 16 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y 1 robo.

SPURS 115 - HORNETS 131

Con 41 puntos en 29 minutos, Gordon Hayward catapultó la victoria de los Hornets sobre los San Antonio Spurs. Hayward tuvo un registro casi perfecto, con 5 triples de 6 intentos, un 100 % desde la línea de tiros libres y 10 tiros de dos de 13 intentos.

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (20-8). 2.- Milwaukee Bucks (19-11). 3.- Chicago Bulls (17-10). 4.- Cleveland Cavaliers (18-12). 5.- Miami Heat (17-12). 6.- Charlotte Hornets (16-14). 7.- Philadelphia 76ers (15-14). 8.- Washington Wizards (15-14). 9.- Atlanta Hawks (14-14). 10.- Boston Celtics (14-14). 11.- Toronto Raptors (13-15). 12.- New York Knicks (12-16). 13.- Indiana Pacers (12-18). 14.- Orlando Magic (5-24). 15.- Detroit Pistons (4-22).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Golden State Warriors (23-5). 2.- Phoenix Suns (22-5). 3.- Utah Jazz (20-7). 4.- Memphis Grizzlies (18-11). 5.- LA Clippers (16-13). 6.- Los Angeles Lakers (16-13). 7.- Dallas Mavericks (14-14).8.- Denver Nuggets (14-14). 9.- Minnesota Timberwolves (13-15). 10.- Sacramento Kings (12-17). 11.- Portland Trail Blazers (11-18). 12.- San Antonio Spurs (10-17). 13.- Houston Rockets (9-19). 14.- New Orleans Pelicans (9-21). 15.- Oklahoma City Thunder (8-19).