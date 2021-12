La vicepresidenta de Costa Rica integrará un foro de la ONU sobre afrodescendientes

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

San José, 16 dic (EFE).- La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, integrará el Foro Permanente de las Naciones Unidas de Afrodescendientes, una designación que toma como un compromiso para impulsar el avance en temas de derechos humanos alrededor del mundo.

El Gobierno costarricense informó que Campbell fue elegida este jueves por la Asamblea General de la ONU como uno de los miembros de este foro, una labor que desempeñará de forma voluntaria, sin remuneración y sin formar parte del personal de la organización.

“Ser integrante del Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas es una oportunidad para seguir adelantando los derechos, la igualdad y la justicia para millones de personas afrodescendientes alrededor del mundo. Es una manera de devolver el conocimiento y de articular con diferentes movimientos y expertos que contribuirán con las decisiones que las Naciones Unidas tomarán en materia de afrodescendencia”, manifestó la vicepresidenta.

Agregó que "este es un trabajo que voluntariamente haré con muchísima satisfacción por el compromiso de velar por los derechos humanos de todas las personas en todos los momentos y por el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a ninguna persona atrás, de no dejar a ninguna persona afrodescendiente atrás".

Este foro, que funciona como un mecanismo consultivo de las Naciones Unidas y órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos, está conformado por diez expertos independientes de reconocida competencia en materia de afrodescendencia y derechos humanos, explicó el Gobierno costarricense.

La composición de este mecanismo consultivo se realiza sobre la base de criterios geográficos, eligiendo a cinco miembros de gobiernos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cinco designados por organizaciones afrodescendientes, quienes desempeñan funciones a título personal y con periodos de trabajo de tres años con posibilidad de reelección.

La candidatura de Campbell no requirió de un presupuesto especial ni gastos extraordinarios por parte del Gobierno, y su designación en el cargo no compromete su trabajo como vicepresidenta, aseguró la Casa Presidencial.

"Bajo el liderazgo de Costa Rica, el pasado 2 de agosto la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución para establecer el Foro Permanente de los Afrodescendientes. Sus principales funciones serán contribuir con la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes", concluye el comunicado del Gobierno costarricense.

En su trayectoria Campbell ha sido diputada, fue la primera mujer en dirigir la Cancillería de Costa Rica (2018) y la primera vicepresidenta negra de un país de América continental en el periodo 2018-2022. EFE

