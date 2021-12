La UE y Seúl sellan acuerdo para transferir datos personales de forma segura

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en una imagen de archivo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 17 dic (EFE).- La Unión Europea y Corea del Sur han cerrado un acuerdo para la transferencia segura de datos personales, con "salvaguardas adicionales" que garantizarán a los europeos una "fuerte protección" en el país asiático, anunció el Ejecutivo comunitario.

En particular, el acuerdo cubrirá tanto a los operadores económicos que transfieran datos personales a Corea como al sector público, señaló la Comisión en un comunicado.

Facilitará en particular una cooperación a nivel normativo entre las autoridades públicas europeas y coreanas.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y el presidente de la comisión de protección de datos personales de Corea del Sur, Yoon Jong In, valoraron la adopción de la llamada "decisión de adecuación" para la transferencia de datos personales de la UE a Corea del Sur.

Sobre la base de lo acordado, la información de carácter personal podrá viajar de forma segura desde la UE a Corea del Sur, "sin necesidad de autorizaciones o herramientas adicionales", precisó la CE.

Bruselas subrayó que el Derecho coreano asegurará una protección fuerte a los europeos cuando sus datos sean transferidos.

Después de la conclusión de las conversaciones en este ámbito el pasado marzo, el paso dado hoy marca la última etapa en el proceso y confirma el compromiso de ambas partes con un alto nivel de protección de datos, indicó la CE.

La UE tiene otros acuerdos similares con Andorra, Argentina, Canadá, Islas Feroe, Jersey, Israel, Isla de Man, Japón, Nueva Zelanda, Suiza, Uruguay, Japón y Reino Unido.

La Comisión "también está explorando" la posibilidad de adecuación con otros socios importantes, en particular en Asia y América Latina.

Por otra parte, la "decisión de adecuación" con Estados Unidos fue anulada por el Tribunal de Justicia de la UE en julio de 2020 pero en los últimos meses se han intensificado las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre flujos de datos transatlánticos seguros.