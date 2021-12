La TV pública de Panamá impulsa campaña regional contra la violencia machista

Foto de archivo de la directora general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) de Panamá, Giselle González. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- La televisión pública de Panamá, Sertv, impulsa la campaña regional "Lo normal es que te amen" para reforzar el concepto positivo de una relación sentimental frente a los "normalizados" comportamientos de la violencia hacia la mujer.

"La campaña insta a las mujeres a alzar la voz ante cualquier alerta de maltrato, haciendo un llamado a un apoyo solidario a la mujer maltratada, diciéndoles que es posible rehacer sus vidas. Consiste en un mensaje esperanzador", dijo a Efe la directora de Sertv, Giselle González.

"Lo normal es que te amen" es un proyecto impulsado por la Asociación Mundial de Mujeres de la Industria Audiovisual (WAWA), en colaboración con Lifetime y Sertv, en América Latina y el Caribe, una región con "cifras relevantes de maltrato", definió González.

"Hay datos que arrojan que 2 de 3 mujeres han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida", señaló la directora de la televisión pública panameña.

Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio, la cara más cruel de la violencia machista, en 26 países de América Latina y el Caribe en 2020, con las tasas más elevadas en Honduras, República Dominicana y El Salvador, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"El objetivo es concienciar, pero por sobre todas las cosas decirle a esas mujeres que hoy son víctimas de violencia de género, que hay una salida, hay un mañana", explicó la gerente general de WAWA, Carolina Cordero.

Cordero insistió en que "fuera de ese círculo de violencia hay mucha gente y organizaciones dispuestas a ayudar y asistir".

"La naturalización de la violencia no es normal. No es correcta. Lo correcto es que nos podamos sentir amados, valorados. No ser víctimas de violencia", concluyó Cordero.

EL "PODER" DE UNA CARICIA, UN ABRAZO O UN RECONOCIMIENTO

"La campaña quiere reforzar el concepto de normalidad del poder que tiene una caricia, un abrazo, un reconocimiento por los logros alcanzados, frente a la normalización de la violencia en contra la mujer", declaró la Senior VP de Contenido de A&E y Lifetime Latinoamérica, Carmen Larios.

Larios apuntó que el proyecto busca "resignificar el lenguaje del amor, que le recuerda a las mujeres, que, si llega un momento oscuro en su vida, en el que se sientan violentadas por su pareja, ellas pueden llenarse de coraje para salir de esa situación"

"Pueden apoyarse en sus seres queridos, centros especializados, y rehacer su vida con aquellos que las valoren y amen", expresó.

La directora de Marketing de Lifetime, Laura Pérez, explicó que a través de la campaña las tres organizaciones invitan "a que las mujeres que se hayan sentido agredidas, decidan romper el silencio".

"Que corran la voz de que en tiempos de confinamiento no solo continúan los casos de violencia contra la mujer, sino que se incrementan exponencialmente", agregó Pérez.

"Lo normal es que te amen" insta de manera empática a toda la sociedad a continuar impulsando medidas para garantizar de forma comprometida la integridad de la mujer potenciando la corresponsabilidad y coeducación sobre este sensitivo tema.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.