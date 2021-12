Kim Jong-un, del anonimato a líder de un Estado nuclear en una década

Kim Jong-un, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JORGE SILVA EFE/EPA/JORGE SILVA / POOL *** Local Caption *** 55023938

Seúl, 17 dic (EFE).- Kim Jong-un heredó el liderazgo de Corea del Norte tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, hace hoy una década cuando contaba con menos de 30 años y era un absoluto desconocido.

Estos son los principales acontecimientos relacionados con su ascenso y consolidación en el poder, desde donde ha convertido a su país en un Estado nuclear, manejado las relaciones intercoreanas con astucia y logrado ser el primer líder norcoreano en reunirse con un presidente estadounidense.

2010

27 septiembre.- Kim Jong-un es mencionado por primera vez por la propaganda estatal al ser nombrado general de cuatro estrellas. Al día siguiente se le nombra vicepresidente de la Comisión Militar Central y miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Los servicios de inteligencia creen que tiene 27 años.

10 octubre.- Kim aparece junto a su padre presidiendo el desfile militar por el 65 aniversario del partido.

2011

19 diciembre.- El régimen informa de que Kim Jong-il falleció de un infarto dos días antes. Ese mismo día los medios califican a Kim Jong-un de "gran sucesor del sistema revolucionario".

27 diciembre.- Tras una semana de luto en la que la propaganda ensalza la figura de Kim Jong-un e insta a creer en su "liderazgo", el nuevo líder preside en Pionyang el funeral por su padre.

30 diciembre.- Kim Jong-un es nombrado comandante supremo del ejército.

2012

29 febrero.- Pionyang anuncia moratoria de su programa de enriquecimiento de uranio a cambio de ayuda alimentaria estadounidense.

11 abril.- Kim es nombrado primer secretario del partido y miembro del Presidium.

13 abril.- Corea del Norte realiza el lanzamiento fallido de un cohete espacial y como resultado EE.UU. cancela la ayuda alimentaria. Horas después del lanzamiento Kim es nombrado presidente de la Comisión Militar Central, culminando así el proceso de sucesión.

17 julio.- Kim es nombrado también mariscal del Ejército, cargo que solo han ostentado antes su abuelo y padre.

12 diciembre.- Pionyang lanza con éxito un cohete espacial.

2013

22 enero.- La ONU aprueba la primera ronda de sanciones de la era Kim Jong-un por el lanzamiento del cohete al considerar que usa tecnología de misiles balísticos de largo alcance.

12 febrero.- Corea del Norte realiza su tercera prueba nuclear, primera bajo el mandato de Kim.

5 marzo.- Corea del Norte amenaza con romper el alto el fuego con el Sur por las sanciones de la ONU. Durante los meses siguientes la tensión se incrementa en la península.

Abril.- Pionyang anuncia que reactiva su reactor nuclear experimental y recomienda evacuar a turistas y diplomáticos en su territorio por peligro de guerra "inminente".

Julio.- Ambas Coreas rebajan la tensión tras celebrar conversaciones.

12 diciembre.- Jang Song-thaek, tío político de Kim al que se considera como su mayor contrapeso dentro del régimen, es ejecutado por "crímenes contra el Estado y el pueblo".

2014

Noviembre.- La productora Sony sufre un ciberataque que el FBI atribuye a Corea del Norte en represalia por la película "The interview", en la que se caricaturiza y asesina a Kim Jong-un. Pionyang, que había criticado con dureza el film, niega el hackeo.

2015

20 agosto.- Las dos Coreas intercambian disparos en la frontera. Dos días después se celebra un encuentro de alto nivel que desactiva tensiones.

2016

6 enero.- Pionyang realiza su cuarto test nuclear. Nuevas sanciones de la ONU.

7 febrero.- Corea del Norte lanza otro cohete espacial y pone un satélite en órbita.

10 febrero.- En protesta por el cohete, Seúl se retira del polígono intercoreano de Kaseong, que desde entonces no ha vuelto a operar como tal.

6 mayo.- Se celebra el séptimo congreso del Partido de los Trabajadores (el primero desde 1980), del cual la figura de Kim y el programa nuclear salen reforzados.

24 agosto.- Corea del Norte lanza con éxito por primera vez un misil balístico desde un submarino.

9 septiembre.- Pionyang realiza su quinto test nuclear. Nuevas sanciones de la ONU.

2017

13 febrero.- El medio hermano del líder, Kim Jong-nam, es asesinado con un agente nervioso en Kuala Lumpur en una operación orquestada por el régimen.

Marzo.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, critica las pruebas de misiles norcoreanas y Washington insinúa un posible ataque preventivo.

4 julio.- Corea del Norte prueba su primer misil balístico intercontinental (ICBM), el Hwasong-14, técnicamente capaz de alcanzar EE.UU. Vuelve a probarlo el 28 de julio.

8 agosto.- Trump amenaza con responder con "fuego y furia". Pionyang amenaza con bombardear las cercanías de Guam, que acoge importantes bases estadounidenses.

3 septiembre.- Corea del Norte realiza su sexto -y hasta la fecha más poderoso- ensayo nuclear y asegura que la bomba H que ha detonado puede equiparse en un misil.

19 septiembre.- Trump amenaza con "destruir totalmente a Corea del Norte" ante la Asamblea General de la ONU.

29 noviembre.- Pionyang prueba el Hwasong-15, su ICBM de mayor alcance.

22 diciembre.- La ONU aprueba su tercer paquete de sanciones contra Corea del Norte en un solo año debido a sus pruebas de armas. Las de 2017 son las sanciones más estrictas aprobadas contra Pionyang hasta la fecha.

2018

1 enero.- Kim dice que se plantea enviar una delegación a los JJOO de Invierno que se celebran en febrero en el Sur, dando pie a un acercamiento intercoreano que desemboca en la convocatoria de una cumbre entre él y Trump.

21 abril.- Corea del Norte anuncia que suspende pruebas nucleares y de misiles de largo alcance y que cerrará su centro de pruebas atómicas.

27 abril.- Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, celebran la primera cumbre intercoreana en 11 años.

12 junio.- Trump y Kim celebran la primera cumbre EEUU-Corea del Norte de la historia. Acuerdan mejorar lazos y "trabajar para la desnuclearización".

18-20 septiembre.- Moon y Kim celebran una cumbre en Pionyang, en la que el líder norcoreano insiste en su compromiso de desarme a cambio de que EEUU lleve a cabo "medidas correspondientes".

2019

27-28 febrero.- Trump y Kim celebran una segunda cumbre en Hanói. La cita acaba en fracaso al no aceptar Washington la oferta de desarme norcoreana y negarse a levantar sanciones.

30 junio.- Kim y Trump celebran una tercera cumbre en la frontera intercoreana, pero la cita no logra desbloquear el diálogo sobre desnuclearización.

2020

22 enero.- Corea del Norte anuncia que suspende viajes turísticos por la pandemia y poco después cierra a cal y canto sus fronteras, medida que se mantiene hasta hoy.

16 junio.- Pionyang destruye la oficina de enlace intercoreana en su territorio en protesta por el envío de globos con propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el Sur.

4 diciembre.- La Asamblea Suprema aprueba una ley contra influencias foráneas destinada a fortalecer la hegemonía ideológica del partido.

2021

Enero.- Durante el octavo congreso del Partido de los Trabajadores, Kim, que es nombrado secretario general (título que se había retirado tras la muerte de su padre), admite que el país pasa penurias económicas y al mismo tiempo promete un mayor desarrollo de armas más sofisticadas.

28 septiembre.- Corea del Norte prueba un misil hipersónico, el más reciente de una serie de proyectiles de corto y medio alcance probados por el régimen en el último bienio diseñados para burlar defensas antimisiles.

29 septiembre.- Kim dice que rechaza las ofertas del Gobierno de Joe Biden para retomar el diálogo sobre desnuclearización mientras EE.UU. no modifique su "política hostil".