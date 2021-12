José Ortega Cano se reúne con dos grandes amigas de Rocío Jurado tras 'El último viaje de Rocío'

25-11-2021 José Ortega Cano. El torero disfrutó de una comida en un restaurante de la capital con Marilí Coll y María Rosa, dos personas que vivieron muy de cerca su matrimonio con 'La más grande' MADRID, 17 (CHANCE) Visiblemente aliviado tras la emisión del homenaje que Rocío Carrasco ha hecho a Rocío Jurado en 'El último viaje de Rocío' y que, según confesó, le sorprendió gratamente - porque no se esperaba ver vídeos en los que la artista hablaba de su amor hacia él - José Ortega Cano se ha reencontrado con dos de las grandes amigas de la chiponera, la bailarina María Rosa y la diseñadora Marilí Coll. ¿Para comentar qué les pareció el especial? Pues no han querido desvelarlo, pero sí nos han contado que después de mucho tiempo - y coincidiendo casualmente con la emisión del programa sobre Rocío Jurado - han decidido reencontrarse para disfrutar de una comida navideña muy especial, puesto que tanto Marilí como María Rosa fueron grandes amigas del matrimonio formado por el torero y 'La más grande'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muy discretas, ninguna de las dos se ha querido 'mojar' sobre el homenaje de Rocío Carrasco a su madre pero sí han dejado claro que la relación de Ortega Cano y Rocío fue "maravillosa". Mientras María Rosa ha asegurado no haber visto ni el programa ni tampoco la docuserie de la ex de Antonio David Flores, Marilí ha asegurado que "con la admiración que he tenido siempre por Rocío Jurado si se le hace un homenaje verdadero, legítimo y con el respeto, yo estaré ahí aplaudiendo".



Atento a las respuestas de sus grandes amigas - que mantienen que en el matrimonio entre la artista y el diestro no hubo diferencias - Ortega Cano prefirió mantenerse en un segundo plano y guardar silencio sobre la última intervención televisiva de Rocío Flores en la que, completamente rota y "entendiendo cada vez menos" del comportamiento de su madre hacia ella y su hermano David, confesó destrozada que no tenía ningún objeto de su abuela.



