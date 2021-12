Italia.- Los primeros testigos declaran en el caso del bloqueo a un barco de migrantes que involucra a Salvini

ROMA, 17 (DPA/EP)



Los primeros testigos de las autoridades italianas han declarado este viernes en el juicio contra el exministro del Interior Matteo Salvini por el bloqueo del barco de rescate de migrantes de Open Arms.



El barco tuvo que resistir durante días frente a Lampedusa en agosto de 2019 con hasta 150 personas a bordo antes de que se le permitiera atracar. En este caso, Salvini está acusado de privación de libertad y abuso de poder. Si es condenado, el líder del partido de extrema derecha Liga podría enfrentarse a hasta 15 años de prisión.



"El barco estaba abarrotado de migrantes que estaban muy agotados por el largo tiempo en el mar", ha indicado la agencia de noticias ANSA citando a un capitán de la Policía. Además, no se había interceptado a ningún posible terrorista a bordo, ha agregado el capitán contradiciendo el argumento esgrimido por Salvini en su momento para no permitir el atraque del barco.



Por otro lado, un oficial de los guardacostas italianos ha explicado que había habido acuerdos entre el Ministerio del Interior y la autoridad portuaria de Lampedusa tratando de destinar el barco a un puerto de Trapani, en Sicilia, o de Taranto, en Apulia. No obstante, las condiciones adversas en el mar impidieron que la embarcación llegara a estas destinaciones.



"Estamos hablando de un barco español que recogió migrantes en aguas libias, que dio tumbos por el Mediterráneo durante 15 días, que se negó a ir a Túnez o a Malta o a España, y que decidió venir a Italia por lo que incumplió la ley, y en el juicio está el ministro que defendió a su país", ha defendido Salvini tras la vista.



Por su parte, la ONG Open Arms ha indicado su satisfacción, ya que "los testigos escuchados este viernes han confirmado que actuamos de acuerdo con las convenciones internacionales y el derecho del mar", según han relatado en un comunicado.