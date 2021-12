Infosalus.- Solo el 1,2% de los niños europeos con COVID-19 requiere hospitalización, según estudio

25-10-2021 Un niño juega en el patio del Colegio Alameda de Osuna el día en que entra en vigor la medida que permite no utilizar mascarilla en los patios escolares de Madrid, a 25 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Con este permiso, que entra en vigor este lunes, Madrid se convierte en la primera comunidad autónoma que permite no llevar mascarilla en los patios de los colegios de la región, en los recreos y al aire libre, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal establecida por la pandemia. Esta medida, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, ha sido criticada por Sanidad, quien ha recordado que no se puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios escolares ya que la ley en vigor desde el 29 de marzo establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros. SALUD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un estudio ha estimado la carga y la gravedad de los casos sintomáticos de COVID-19 notificados entre los niños de la Unión Europea (UE). Así, calculan los riesgos de gravedad entre los 820.404 casos pediátricos sintomáticos de COVID-19 que fueron notificados por 10 países europeos entre el 3 de agosto de 2020 y el 3 de octubre de 2021.



Los autores observaron que, desde el inicio de 2021, los ingresos hospitalarios y las notificaciones de COVID-19 entre los niños han aumentado. En concreto, las tasas semanales agrupadas de notificación de casos y de hospitalización aumentaron "bruscamente" en todos los grupos de edad (tanto en niños como en adultos) a partir de julio de 2021.



Entre los más de 820.000 casos de COVID-19 notificados entre los niños de los 10 países analizados, 9.611 (1,2%) fueron hospitalizados, 640 (0,08% de todos los casos, 6,7% de los casos hospitalizados) fueron ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y 84 (0,01%) niños murieron.



Según los datos disponibles, los grupos de edad más jóvenes (de 0 a 2 meses) eran los que presentaban un mayor riesgo de ser hospitalizados, con estimaciones puntuales que disminuían con el aumento de la edad hasta los 9 años y luego volvían a aumentar con cada año de 12 a 17 años.



Los resultados para los periodos que coinciden con la dominancia de la variante Delta fueron consistentes con el periodo completo del estudio, aunque la hospitalización fue más común entre los niños menores de 1 año (14,7% Delta vs 13,1% periodo completo).



El riesgo de un resultado grave de COVID-19 fue mayor entre los niños con condiciones de salud subyacentes existentes, como el cáncer o la diabetes. Tras controlar el grupo de edad, el país informante, los cuatro periodos de tiempo y el sexo, las probabilidades ajustadas de hospitalización, ingreso en la UCI y muerte fueron siete, nueve y 27 veces mayores, respectivamente, entre los casos con al menos una comorbilidad en comparación con los niños que no tenían ninguna.



Sin embargo, la gran mayoría de los niños hospitalizados con COVID-19 (83,7%) no presentaban ninguna comorbilidad. Según los autores, esto podría demostrar "un posible impacto a nivel de población de los altos niveles de transmisión en la comunidad que conducen a un gran número de ingresos hospitalarios entre los niños sanos".



Los autores concluyen que "las tasas de notificación de casos y de ingresos hospitalarios entre los niños aumentan a medida que aumenta la transmisión global, pero que la mayoría de los niños con COVID-19 sintomático tienen un riesgo muy bajo de muerte u hospitalización".



Según los datos presentados del estudio, por cada 10.000 casos pediátricos sintomáticos, unos 117 fueron hospitalizados y ocho requirieron ingreso en la UCI o asistencia respiratoria.



Dado que sólo el 15,2 por ciento de los niños menores de 18 años en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) habían sido completamente vacunados contra la COVID-19 a finales de noviembre de 2021, los investigadores apuntan que es probable que un gran número de niños no vacunados estén expuestos al virus durante la alta incidencia actual de la COVID-19 en muchas partes de la UE/EEE, lo que podría conducir a un aumento en el número absoluto de niños, tanto con como sin condiciones de salud subyacentes, que experimentan resultados graves de la COVID-19.



Según los autores, "las medidas preventivas para reducir la transmisión y los resultados graves en los niños siguen siendo fundamentales, al igual que la presentación de datos de vigilancia oportunos y completos para facilitar la evaluación de la gravedad tras la aparición de nuevas variantes".