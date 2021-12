Guatemala aumenta el salario mínimo en un 4,75 % tras un año sin incremento

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 16 dic (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves el aumento del salario mínimo en un 4,75 por ciento, un cambio esperado por los guatemaltecos después de un año sin incremento debido a la pandemia de la covid-19.

En un mensaje pregrabado, en compañía del ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez Pellecer, el gobernante guatemalteco aseguró que debido a que el país centroamericano cerrará el año "con una inflación del 3,25 por ciento", decidió incrementar el salario en los tres distintos renglones de actividades, con un 4,75 % por igual.

Esto quiere decir que ahora para las actividades no agrícolas corresponderá un salario diario de 97,29 quetzales (12,6 dólares aproximadamente); para trabajos agrícolas será de 94,44 quetzales (12,2 dólares); y para el sector exportador y de maquila se fijó en 88,91 quetzales (11,5 dólares).

Por mes, el salario mínimo quedaría en un aproximado mensual de 378 dólares para actividades no agrícolas; 366,90 dólares para trabajos agrícolas; y 345,30 dólares para sector de exportación y maquila. Además, en los tres casos hay una una bonificación o incentivo de unos 32 dólares mensuales.

Giammattei subrayó que "de nada sirve fijar un salario mínimo si este no se paga. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado".

Agregó que en cuanto a empleos que paguen por hora "se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo que se labore".

EL ÚLTIMO INCREMENTO

El último incremento del salario mínimo en Guatemala sucedió en 2019, cuando el entonces presidente, Jimmy Morales (2016-2020), lo aumentó en un tres por ciento.

En 2020, debido a la pandemia, Giammattei decidió no decretar un aumento por los problemas económicos ocasionados por la covid-19 y decidió y mantener el salario mínimo que quedó con Morales en 2019.

De acuerdo a cifras oficiales, el costo mensual de la canasta básica alimentaria en noviembre, que se incrementa cada mes de acuerdo a la inflación, se estableció en 3.082,3 quetzales mensuales (399,26 dólares), según el Instituto Nacional de Estadística.

La Junta Monetaria del Banco de Guatemala (central) ha anunciado que el país centroamericano cerrará el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 7,5 por ciento en comparación con 2020, el nivel más alto en las últimas cuatro décadas y muy superior al estimado inicial de 3,5 por ciento, debido al cierre de un último trimestre y que equilibra la caída del 1,5 % del PIB registrada el año pasado.

De acuerdo con informes de organismos internacionales, el 59 % de los 16 millones de guatemaltecos vive bajo el umbral de la pobreza y casi un 20 % vive en pobreza extrema.