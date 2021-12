Guardiola cancela su rueda de prensa por un test "no concluyente"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 17 dic (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha cancelado su rueda de prensa de este viernes tras dar un resultado "no concluyente" en un test de covid.

El técnico español tenía que hablar antes los medios este viernes por la mañana, como previa del duelo de este domingo contra el Newcastle United, pero no lo hará, a la espera de recibir el resultado de una PCR para aclarar la situación.

El último partido del Manchester City fue este miércoles, con victoria por 7-0 contra el Leeds United, y Guardiola confirmó que algunos trabajadores del club habían dado positivo.

Hasta el momento, el City no ha sido uno de los clubes afectados por las suspensiones en la Premier League, después de que haya habido nueve encuentros aplazados en la liga.