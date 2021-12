Fútbol/Primera.- (Previa) La Real busca cerrar ante el Villarreal su crisis y el Rayo sueña con la Champions

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad intentará frenar este sábado su actual mala racha de resultados en la visita de un teórico rival directo como el Villarreal para seguir enganchado a una zona de Liga de Campeones con la que también sueña un Rayo Vallecano que recibe a un alicaído Deportivo Alavés, en partidos correspondientes a la decimoctava jornada de LaLiga Santander 2021-2022.



El conjunto guipuzcoano no atraviesa su mejor momento y espera volver a la senda de la victoria ante un Villarreal que visita el Reale Arena (16.15 horas) también con cierta necesidad porque quiere cerrar el año cerca de los puestos europeos a los que no se logra enganchar y al que se le resiste la victoria lejos de La Cerámica.



La Real Sociedad suma cuatro partidos ligueros consecutivos sin ganar, los tres últimos saldados con derrota, con especial mención al duro 4-0 que encajó el pasado domingo ante el Betis, y además no ha sido capaz de ver portería en esta crisis que, de todo modos, le mantiene quinto, ya a 13 puntos de un liderato que llegó a ostentar, pero empatado con el cuarto, el Atlético de Madrid, al que puede superar si gana y los de Diego Pablo Simeone no lo hacen en el Pizjuán.



El objetivo de los de Imanol Alguacil es recuperar cuanto antes la puntería ofensiva, pero también una solidez defensiva sobre la que se estaba apoyando y que ha perdido algo de fortaleza. Para ello, espera dar su mejor versión en el Reale Arena, donde aunque sólo ha ganado este año el Real Madrid, no ha sido capaz de sacar los tres puntos en sus tres últimos duelos.



De todos modos, el técnico guipuzcoano tiene buenas noticias desde la enfermería ya que puede volver a contar con dos piezas importantes como los centrocampistas Mikel Merino y David Silva, aunque no confirmó si estarían en el once titular.



De este dubitativo momento se quiere aprovechar un Villarreal para conseguir su primer triunfo a domicilio de la temporada doméstica. El 'Submarino Amarillo' aún no ha sido capaz de ganar en sus ocho salidas y sólo suma cinco puntos, un bagaje que le está impidiendo estar en la zona alta donde se le presuponía de inicio.



El conjunto castellonense no consigue estar fino como visitante, donde está adoleciendo, al igual que su rival, de poca efectividad ofensiva. Tan sólo cuatro goles ha marcado un equipo al que también le está costando ser tan sólido defensivamente como el año pasado.



Emery sólo confirmó la baja de Rubén Peña, mientras que Aurier y Coquelin son duda y recupera a un jugador clave como Danjuma, que se perdió la victoria ante el Rayo Vallecano. Albiol, que rotó ante el conjunto madrileño, también tiene visos de volver al once.



EL RAYO QUIERE MANTENER BLINDADO VALLECAS



La jornada sabatina se abrirá a las 14.00 horas en Vallecas donde el Rayo Vallecano quiere seguir mostrándose imbatible ante un alicaído Deportivo Alavés y soñar incluso con dormir en puestos de Liga de Campeones.



El conjunto franjirrojo marcha sexto clasificado con 27 puntos y si suma la victoria ante los 'babazorros' y no ganan ni el Atlético ni la Real cerraría el año 2021 en la cuarta plaza de la clasificación, y lo más importante con la permanencia, objetivo primordial del club, a apenas una decena de puntos.



De momento, se aferra a su poderío en su estadio para seguir siendo la revelación de la temporada. Hasta el momento, el equipo de Andoni Iraola puede presumir también de ser el mejor local hasta el momento de LaLiga Santander con 22 de 24 puntos posibles.



Sólo el Celta arañó un empate de Vallecas, en el único partido ante su afición en el que además de no ganar, los rayistas no fueron capaces de marcar ni de sacar partido a una apuesta ofensiva que únicamente baja su nivel a domicilio como se pudo ver el pasado domingo en Villarreal con la sexta derrota de la temporada. Falcao sigue siendo duda para Andoni Iraola, que no parece que modificará su once habitual.



El Alavés, en cambio, no llega en tan buen momento a esta cita. El equipo vitoriano vuelve a estar en serios problemas y corre el riesgo de volver a los puestos de descenso de la clasificación si no suma algo en la barriada madrileña.



El conjunto de Javi Calleja está sufriendo actualmente y desde su valioso empate en el Sánchez-Pizjuán sólo ha podido sumar uno, y de forma agónica el pasado sábado ante el Getafe, de los siguientes nueve puntos, lo que ha frenado su intento de despegue. A ello se une su eliminación copera del martes ante el Linares de la Primera RFEF y sólo los goles de Joselu parecen ser una buena noticia. Tachi se perfila como el sustituto en el centro de la zaga del sancionado Lejeune.



--PROGRAMA DEL SÁBADO EN LA JORNADA 18 DE LALIGA SANTANDER.



Rayo Vallecano - Alavés. Martínez Munuera (C. Valenciano) 14:00.



Real Sociedad - Villarreal. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 16:15.



FC Barcelona - Elche. Alberola Rojas (C. Castilla-La Mancha) 18:30.



Sevilla - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C. Vizcaíno) 21:00.