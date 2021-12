Fútbol/Primera.- Previa del Sevilla - Atlético de Madrid

Sevilla y Atlético no quieren perder el tren de la liga



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visita el Sánchez-Pizjuán este sábado (21:00) para enfrentarse al Sevilla en un encuentro en el que los locales deberán demostrar que son un serio aspirante al título, mientras que los 'rojiblancos' están obligados a ganar si no quieren dejar escapar el tren de LaLiga Santander.



El equipo del 'Cholo' Simeone no llega con las mejores sensaciones al crucial encuentro en Nervión. Su derrota en el derbi madrileño (2-0) les dejó cuartos en la tabla a 13 puntos del Real Madrid, líder de la competición. Además, las sensaciones no fueron buenas ante los de Ancelotti, ya que el 'Atleti' fue un equipo menos sólido de lo que tiene acostumbrado, con poca pegada en ataque y dudas en la parcela defensiva.



Así, el Atlético afronta este difícil compromiso a cinco puntos del Sevilla, después del duro golpe del derbi, que se sumó al desastre en el Metropolitano ante el Mallorca (1-2). Dos partidos sin sumar que dejan a los 'rojiblancos' en una situación delicada, lejos de poder revalidar el título de liga. El partido ante los de Lopetegui llega, por tanto, en un difícil momento, en el que los madrileños deberán dar la cara para mantenerse en puestos de Liga de Campeones.



El 'Cholo' Simeone no quiere romper una de las estadísticas que le convierten en uno de los técnicos referentes en la LaLiga Santander. Y es que una derrota más del Atlético sería la tercera consecutiva, y el argentino nunca ha perdido más de dos partidos seguidos dirigiendo el banquillo 'rojiblanco'.



El Atlético de Madrid deberá ser más serio en la parcela defensiva, un asunto que en años anteriores era innegociable con Simeone, pero que en esta temporada se ha visto resentido, en favor de más brillo y talento en el ataque, con jugadores como Joao Félix, Luis Suárez, Correo o Griezmann.



Precisamente, el francés no podrá estar ante el Sevilla, después de su lesión en el derbi. 'El Principito' era, hasta ahora, una de las principales virtudes de los 'rojiblancos'. Fue MVP en el partido clave en Oporto en Champions, también marcó en la victoria ante el Cádiz, por lo que era una importante amenaza para los rivales del Atlético. Ahora, Simeone deberá inventar una nueva fórmula en ataque para suplir la importante baja del delantero francés.



Además, el 'Cholo' tampoco podrá contar con los también lesionados Giménez, Savic y Vrsaljko, unas ausencias que provocarán una línea defensiva atípica, con Llorente y Hermoso en los laterales y Felipe-Kondogbia como pareja de centrales. Otra opción podría ser colocar tres centrales, con dos carrileros de mucho recorrido.



En el centro del campo, De Paul, Koke y Lemar son fijos para el argentino. El centrocampista español vuelve de su lesión, para completar una medular que añade buen trato del balón al trabajo y compromiso que siempre pide Simeone.



Presumiblemente, Joao Félix sería el sustituto natural de Griezmann, aportando genialidad y talento. Sin embargo, el técnico argentino podría optar por la dupla Suárez-Correa, clave en la consecución del pasado título de liga.



LA LARGA LISTA DE LA ENFERMERÍA SEVILLISTA CONDICIONA EL 'ONCE' DE LOPETEGUI



Por su parte, el Sevilla llega al partido ante los 'rojiblancos' tras avanzar a dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un partido sufrido ante el Andraxt, en césped artificial, que tuvo que ir a la prórroga, con el consecuente cansancio que eso conllevó a la plantilla, después de un mes de diciembre duro físicamente, con cinco partidos en las últimas dos semanas.



El Sevilla tiene en el Sánchez-Pizjuán su fortín, donde todavía no ha perdido esta temporada en LaLiga Santander, con seis victorias y un empate. Además, deberá seguir exprimiendo su compromiso defensivo, ya que es el equipo que menos goles encaja (11) del campeonato.



Los sevillistas son segundos en la clasificación, a 8 puntos del Real Madrid y con un partido menos que los 'blancos'. Es el equipo que mantiene, aunque desde cierta lejanía, el ritmo que marca el líder, aunque deberá aumentar el nivel para continuar en la batalla por el título. Este sábado tienen una gran oportunidad para dar un golpe en la mesa y aumentar la distancia de cinco puntos respecto al Atlético.



Dejando a un lado su eliminación de la Champions, en Liga el equipo andaluz está respondido con un nivel muy alto. Tras su derrota en el Bernabéu por 2-1, la única en los últimos nueve partidos ligueros, el Sevilla solo ha cosechado victorias, ante Villarreal (0-1) y Athletic Club (1-0).



Pero el principal obstáculo para los locales está en su enfermería. Óliver Torres, lesionado en el encuentro ante el Andratx, Jesús Navas, Suso y Lamela son bajas seguras para Lopetegui, a las que hay que sumar las del centrocampista Fernando Reges, fundamental en el esquema sevillista. Además, Ocampos, Acuña y En-Nesyri, que ya han entrenado con el grupo, serán duda hasta el último momento.



Así, será el turno de futbolistas como Delaney, que previsiblemente ocuparía el puesto de Fernando Reges, Rakitic, que vuelve tras cumplir sanción, y Joan Jordán, que tuvo descanso en el partido en San Mamés. En el ataque, Idrissi o Munir podrían acompañar a Rafa Mir, en un buen momento de forma con cinco goles, y el 'Papu' Gómez.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA: Bono; Montiel, Diego Carlos, Koundé, Augustinsson; Jordán, Delaney, Rakitic, 'Papu' Gómez; Munir y Rafa Mir.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Felipe, Kondogbia, Hermoso; De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Correa y Suárez.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).



--ESTADIO: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21:00/Movistar LaLiga.