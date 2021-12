Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona-Elche

Un Barça perdido recibe a un Elche renacido



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este sábado al Elche CF en la jornada 18 de LaLiga Santander, un nuevo reto para un Barça perdido y que no afina pese a la cierta mejora en el juego desde la llegada de Xavi Hernández y en el que tendrá como rival, en un Camp Nou que está pasando muchas penas, a un Elche necesitado de puntos pero renacido tras la llegada de Francisco.



Xavi llegó reconociendo que el equipo tenía urgencias, y estas siguen siendo las mismas o peores. Ni la llegada del Elche, un equipo de la zona baja de la tabla, es un respiro ahora mismo ya que el miedo a perder más puntos sigue ahí. Será el último partido del año en el Camp Nou y, de entrada, la previa para nada es tranquila.



Según el técnico blaugrana, se debe seguir siendo positivo y es buen momento para dar un paso adelante. Un paso que lo busca y persigue pero que no acaba de llegar. Sin ir más lejos, en la pasada jornada, el equipo no supo amarrar la victoria que tenía en sus manos en El Sadar.



El gol del Chimy Ávila en el 86' les arrebató dos puntos a los blaugranas. Otros dos puntos más para dejar al equipo a 18 puntos del líder Real Madrid. Y en la jornada anterior el Real Betis asaltó el Camp Nou (0-1). Ahora, otro equipo vestido de blanco y de verde pretede repetir la historia.



Necesita una victoria el Barça. Todo lo que no sea ganar, todo lo que sea que el Elche salga contento y habiendo pescado en el Camp Nou, será ya una desgracia con tintes catastróficos para un Barça que, aunque LaLiga Santander esté ya perdida pase lo que pase, necesita cambiar el ánimo para afrontar la Copa del Rey y esa Liga Europa que, siendo el 'escenario B', puede ser un motivo de alegría.



En una semana en la que el Kun Agüero anunció su retirada definitivamente por sus problemas cardíacos, el equipo necesita ese 'subidón' que les darían los tres puntos. Hay mejores sensaciones que con Ronald Koeman, quizás. Hay algo más de gol, pese a perder delanteros por lesión sin parar. Pero los resultados no llegan, esas urgencias en puntos siguen más vivas todavía.



Si Abde o Ilias siguen aportando desde el extremo tanto como lo han hecho en sus primeros partidos con el primer equipo, si Nico sigue ejerciendo de jefe del centro del campo vistiéndose de Sergio Busquets pese a tenerle cerca. Si Frenkie De Jong o Ousmane Dembélé --que está listo para jugar-- dan ese paso al frente que se les exige, el Barça podría dar ese paso que reclama Xavi. De momento, todavía sin Memphis Depay, faltará ver si Luuk De Jong es la apuesta o si habrá un 'falso 9'. Porque no hay más delanteros puros.



EL 'ESCAPARATE' Y MEDIO SIGLO DE MALEFICIO



El 'argentinizado' Elche busca en el Camp Nou el revulsivo que le aleje de la zona baja. La abrupta marcha de Fran Escribá ha dado paso al 'renacimiento' con la goleada (3-1) al Cádiz y la doble clasificación copera hasta los dieciseisavos con Francisco en el banquillo de los franjiverdes.



Tan solo el borrón de la derrota pasada (2-1) frente al Valencia, con un polémico 'gol fantasma' no anotado que habría supuesto la igualada, ha frenado el 'efecto Francisco' en un Elche que confía en dar la sorpresa agarrado a la eficacia de su máximo goleador, un Lucas Boyé que tiene ante sí un escaparate para multiplicar su cotización.



El exespanyolista Kiko Casilla, lesionado en la Copa, no podrá emular derbis del pasado. Tampoco viajarán el defensa Pedro Bigas ni el ariete argentino Darío 'Pipa' Benedetto, accionista del Elche junto a su compatriota y representante Christian Bragarnik, aunque sí el internacional colombiano Johan Mojica.



Las cabalgadas por la banda del propio Mojica, o la verticalidad de Fidel o Tete Morente, y el acierto de 'los Lucas', Pérez y Boyé, se antojan claves para romper la maldición en el feudo blaugrana: el Elche acumula 46 años sin puntuar --la última vez, en el curso 1974-75 con empate sin goles (0-0)-- y 43 sin marcar un tanto --en 1977-78, en un 5-1 en contra--.



En el último precedente, los entonces pupilos de Escribá cedieron por 3-0, aunque entonces jugaba un Leo Messi, autor de dos de los tres goles, cuya marcha al PSG ha dejado un profundo socavón en el Barça. No obstante, Francisco advirtió de cuál es su clave para romper el maleficio: "Tenemos que enfrentarnos al Barcelona como si fuera el mejor de la historia".



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Nico, Gavi; Abde, Luuk De Jong y Dembélé.



ELCHE: Édgar Badía; Palacios, Enzo Roco, Diego González, Mojica; Marcone, Mascarell, Fidel; Tete Morente, Lucas Pérez y Boyé.



--ARBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 18:30 horas/Movistar LaLiga.