Fútbol/Premier.- (Previa) City, Liverpool y Chelsea siguen su lucha con la Premier pendiente del coronavirus

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La jornada 18 de la Premier se disputará a medias por culpa de la pandemia de coronavirus, que aprieta al fútbol inglés con cinco partidos suspendidos solo este fin de semana, casualmente liberados los tres equipos que pelean en lo alto, con un Manchester City líder que visita al Newcastle.



Los de Pep Guardiola, pendiente de un test no concluyente, tienen 41 puntos por 40 del Liverpool y 37 del Chelsea. Son siete victorias seguidas para el City, la última un aplastante 7-0 al Leeds entre semana, y un Newcastle en descenso no parece ser gran amenaza.



El equipo 'red' por su parte es el único que sigue el ritmo del líder y el domingo visitará a un Tottenham que se ha visto golpeado por la COVID. El virus ha aplazado ya 9 partidos en los últimos días y, de hecho, este lunes Premier y clubes se reunirán para buscar soluciones de calendario mientras algunos piden un parón total.



La mitad de partidos de este fin de semana no se jugarán por múltiples positivos en distintos equipos. El domingo será el turno también del Chelsea, quien viene fallando en las últimas jornadas --dos victorias en cinco partidos-- después de ser líder. Con 37 puntos, el cuadro londinense visita al Wolves.



El Arsenal, que asaltó esta semana la cuarta plaza en el derbi ante el West Ham, defenderá su posición de zona 'Champions' ante un Leeds tocado en su orgullo y una deuda con su afición.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 18.



-Sábado.



Manchester United - Brighton aplazado.



Aston Villa - Burnley.



Southampton - Brentford aplazado.



Watford - Crystal Palace aplazado.



West Ham - Norwich aplazado.



Leeds - Arsenal.



-Domingo.



Everton - Leicester aplazado.



Newcastle - Manchester City.



Wolves - Chelsea.



Tottenham - Liverpool.